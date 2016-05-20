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Рижский бизнес заинтересован в сотрудничестве с минским технопарком: 20 января заключено два соглашения

20 мая 2016 14:02
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Новости Беларуси. Рижский бизнес заинтересован в сотрудничестве с минским технопарком. По итогам деловых переговоров, которые состоялись в рамках дней Риги в Минске, с латвийскими партнерами заключено два соглашения.

В целом, стороны констатируют позитивную тенденцию в развитии деловых контактов двух стран. С 2014 года число совместных предприятий в Минске увеличилось почти до полутора сотен.

Впрочем, сотрудничают стороны по разным направлениям. 20 мая на центральном столичном рынке начал работу павильон с рижскими продуктами. В комплексе «Чижовка-Арена» пройдет товарищеский матч по хоккею между молодежными командами двух стран. В 8 вечера на Ратушной площади состоится концерт джазовой музыки, в котором примут участие лучшие исполнители из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нил Ушаков, председатель Рижской Думы:
Латвия является единственной страной Евросоюза, у которой с Беларусью есть облегченный режим пересечения границы для жителей приграничных территорий. У нас немалую роль играет белорусский бизнес в Рижском свободном порту. У нас крепкие связи, но хорошо, что они в первую очередь накладываются на очень крепкие дружеские отношения.

# Экономика # Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество # Нил Ушаков

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