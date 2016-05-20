Цены на молоко, мясо, хлеб: некоторые производители и импортеры их завышают – мониторинг торговой инспекции

Новости Беларуси. Факты необоснованного увеличения цен вскрылись в ряде белорусских предприятий. В ходе мониторинга торговая инспекция выявила, что отдельные производители и импортеры с января 2016 года подняли отпускные цены в размере, превышающем годовой индекс роста потребительских цен. Так, существенно выросла стоимость отдельных видов молочной и мясной продукции, кондитерских изделий, хлебопродуктов и парфюмерно-косметических товаров.

Только в мае 2016 года за грубые нарушения законодательства Минторг приостановил деятельность 42 объектов торговли и общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.