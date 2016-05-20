Новости экономики за 20.05.2016

Новости Беларуси. Белорусские предприниматели и юрлица смогут быстрее начать обслуживание клиентов. Их освободили от необходимости получать новые свидетельства в связи с введением нового классификатора услуг.

Какие еще бонусы получили бизнесмены в сфере бытового обслуживания, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ПРИДАЛИ УСКОРЕНИЕ

В сфере обслуживания сокращаются сроки согласования режима работы. Если ранее на получение графика трудовых часов и внесение в торговый реестр уходило до 20 дней, то теперь чиновники должны выдать разрешение в течение 8. Кроме того, сократился документооборот – для внесения в реестр бытовых услуг и согласования режима работы достаточно написать одно заявление.

НЕДОПУСТИМЫЙ РОСТ

Розничную торговлю и импортеров ждут санкции в случае необоснованного роста цен. Минторг отмечает увеличение стоимости некоторых товаров более чем на 7% с начала года, что идет вразрез с рекомендациями ведомства. Речь о молочной, мясной, рыбной продукции. По официальной статистике, индекс потребительских цен за 4 месяца составил 106,4%. Производителям и торговле рекомендовано не повышать уровень стоимости товаров выше 0,6% в месяц.

ПЛАСТИК НЕ У ДЕЛ

Ближайшей ночью белорусам лучше рассчитывать на наличные. С 2:00 и до 7:00 утра банковский процессинговый центр будет проводить работы по модернизации аппаратно-программного комплекса. В указанный период платежные терминалы, инфокиоски и банкоматы могут функционировать некорректно.

По итогу торгов накануне уик-энда белорусский рубль укрепился к корзине валют. При этом доллар набрал 16 рублей и превысил 19 600, итоговый курс на ближайшие 3 дня - 19 608. Евро прибавил незначительно, плюс 5 пунктов. По Нацбанку до понедельника включительно 21 997. Российская валюта потеряла более половины рубля. 295,42 - итоговый курс по 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.