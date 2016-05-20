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Андрей Кобяков 20 мая примет участие в заседании межправительственного совета в Армении

20 мая 2016 06:35
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Новости Беларуси. В Армении 20 мая пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В нем примет участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Повестка дня заседания включает 10 вопросов. В частности, рассмотрят концепцию формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Заслушают и отчеты ЕЭК о распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами членов ЕАЭС.

Отдельный пункт в программе посвящен срокам подготовки Договора о Таможенном кодексе Экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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