Резкие действия Украины по введению спецпошлины для Беларуси на экономику страны не повлияют

Новости Беларуси. Украина вводит спецпошлины на некоторые белорусские товары.

16 июля такая информация появилась на страницах «Урядового курьера». Речь, в частности, идёт о ввозных пошлинах на молочную продукцию и минеральные удобрения. Чем вызвано такое решение украинской стороны и как отнеслись к этому белорусские производители?

В Украине через должны вступить в силу 10 дней спецпошлины в 55% на белорусскую кондитерскую, молочную продукцию, электролампы, удобрения и холодильное оборудование. Отдельно официальным Киевом будет введена пошлина уже в 60% на белорусское пиво, шины и холодильники.

В 2013 году Беларусь продала в Украину товаров чуть более, чем на 4 млрд долларов. Это одна десятая от всего объема отечественного экспорта. И, конечно, введение спецпошлин на те же минеральные удобрения для отечественных экспортеров кажется достаточно острым. Однако в реальности ситуация может оказаться менее драматичной, чем кажется на первый взгляд.

Андрей Чушев, начальник отдела продаж ЗАО «Белорусская калийная компания»:

На экспортную политику БКК в Украине это никак не скажется. Под спецпошлину не попали калийные удобрения. Работаем в шаттном режиме.

С начала 2014 года товарооборот между нашими странами замедлился. Эксперты видят здесь зависимость от событий, происходящих сегодня в Украине. Девальвация гривны у южных соседей затормозила продажи, например, белорусской автотехники, до этого уходившей на ура. Затормозились даже по заключенным ранее контрактам. Платить нечем. Новый курс по межбанку Украины — это сразу на четверть дороже.

Замедление роста продаж эксперты прогнозировали и по белорусской «молочке». Но опять же из-за проблем с платежеспособностью и неразберихе на рынке южных соседей. Впрочем, особого пессимизма у экспертов украинские спецпошлины не вызывают.

Сергей Солодовников, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

На белорусскую экономику это никак не повлияет.

Пошлины в 50-60% для белорусских товаров в украинских СМИ называют ответной мерой на «дискриминационные и недружественные действия Беларуси». Речь идет о введении лицензирования на импорт конфет из-за пределов Таможенного союза. В нем Беларусь состоит, и поэтому, конечно, должна выполнять обязательства перед своими партнерами — Россией и Казахстаном. Это общие требования. Немного странно слышать от украинской стороны заявления о «дискриминации». Она-то как раз как никто другой должна понимать, что такое обязательства и ограничения в рамках торговых союзов. Учитывая ее стремление в ЕС.

Белорусский МИД 16 июля обратил внимание на несколько резкие действия Украины.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Вызвавшее негативную реакцию украинской стороны лицензирование импорта отдельных товаров в Беларуси распространено на неопределенный круг стран, а не исключительно против Украины, как это кому-то хочется преподнести. Более того, это также в полной мере вписывается в формат международной торговли: механизм лицензирования установлен только на шестимесячный срок. Украинские же партнеры намерены обкладывать пошлинами в размере 55-60% исключительно белорусские товары и на период до 31 декабря 2016 года.

Министерство иностранных дел Беларусь рассчитывает, что время, которое имеется у сторон до вступления в силу решения о спецпошлинах со стороны Украины в отношении некоторых белорусских товаров, будет использовано для урегулирования имеющихся у сторон разногласий. Заявляется, что в ближайшее время в Минске пройдут консультации с украинской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.