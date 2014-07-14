Президент Беларуси рассказал, какие предприятия будут приватизированы через полгода

Новости Беларуси. Неэффективные сельхозпредприятия будут приватизированы, если за полгода не выйдут на безубыточную работу. Об этом глава государства заявил 14 июля, принимая с докладом руководителя рабочей группы, которая курирует аграрную отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К рассмотрению этого вопроса уже подходили не единожды, в том числе и на уровне главы государства. Специально созданная комиссия во главе с премьер-министром вносила на рассмотрение Президента нормативно-правовые акты, призванные устранить проблемные моменты в аграрном секторе.

Александр Лукашенко считает, что белорусское сельское хозяйство может не только работать самостоятельно, но и зарабатывать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что вы все это посчитаете, и с учетом непростого финансово-экономического положения не только в нашей стране, но и во всем мире, мы сделаем вывод, сможем ли мы пойти на те меры, которые предложены комиссией. А это меры непростые и весьма затратные для сельского хозяйства. Поэтому я хотел бы, чтобы мы к этому вопросу подошли не ведомственно, а весьма принципиально и откровенно, и государство приняло на себя те обязательства, которые мы можем осилить. Самое главное, не сколько это будет стоить, во что обойдется, а выдержим мы, государство, это или нет с точки зрения финансов. Сегодня уже цены на сельскохозяйственную продукцию как оптом, так и в розницу такие, что сельскому хозяйству, нашему сельскому хозяйству, которое получило немалую поддержку государства в предыдущие две пятилетки, можно жить самостоятельно и зарабатывать. Что и делают предприятия сельскохозяйственные - колхозы и совхозы, которые хотят жить и работать. Мы договорились, что мы должны поддержать тех, кто сегодня может выйти на безубыточную работу и работать самостоятельно. А те, которые не хотят и не могут, мы должны им дать срок, как минимум до конца года, и приватизировать - продать тем, кто хочет работать. Поэтому пусть думают и решают. Но руководители этих предприятий должны понимать, что им там места не будет. Может быть и специалистам. Поэтому давайте кратко по всем вопросам с точки зрения финансов - выдержим, не выдержим. Если сможем, поможем. Нет, значит не надо брать на себя дополнительных обязательств.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Министерство финансов и Министерство экономики посчитали все дополнительные расходы, возможную реструктуризацию, что она за собой влечет, и доложили вам. Данный материал рассмотрен подробно в Администрации Президента.

Глава государства дал ряд поручений участникам встречи. Александр Лукашенко акцентировал внимание на своевременной уборке урожая. Также президент поручил доукомплектовать дойным стадом действующие молочно-товарные фермы по всей стране в кратчайшие сроки. В целом речь шла о повышении технологической дисциплины в аграрном секторе.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Президент страны жестко потребовал навести элементарный порядок: порядок на полях, на фермах - везде. Дисциплинировать необходимо весь персонал. Поднять необходимо эффективность производства крупного рогатого скота - и молока, и мяса. И снизить соответствующим образом издержки. В особенности президент страны обратил внимание на кампанию, которая начинается уже - это уборка зерновых культур. Достаточно неплохой урожай созрел сегодня на полях нашей страны. По оценкам специалистов значительно выше прошлого года. Здесь правильно было бы подготовить каждый зерноуборочный комбайн, людей, экипажи подготовить, отрегулировать их с учетом того, чтобы не допускать сегодня потерь. Все, что выросло на полях, необходимо в обязательном порядке чистенько и аккуратненько убрать.

Помочь решить проблемы в агропромышленном комплексе призваны и несколько указов, подписанных на неделе президентом. Так, в частности, предполагается создать условия для появления агрохолдингов и улучшать условия кредитования сельхозорганизаций.

Колхозы до конца 2016 будут преобразованы в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия.

Также документы направлены на защиту прав и интересов производителей сельскохозяйственной продукции, её заготовителей.