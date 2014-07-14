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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев по телефону обсудили вопросы в рамках Евразийского экономического союза

14 июля 2014 19:10
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Новости Беларуси. 14 июля состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым по просьбе российской стороны.

Глава белорусского государства и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, в том числе в контексте экономических связей с другими странами.

В ходе разговора были затронуты также иные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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