Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев по телефону обсудили вопросы в рамках Евразийского экономического союза

Новости Беларуси. 14 июля состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым по просьбе российской стороны.

Глава белорусского государства и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, в том числе в контексте экономических связей с другими странами.

В ходе разговора были затронуты также иные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.