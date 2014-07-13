Международная выставка вооружений и военной техники «MILEX-2014» в Минске

Новости Беларуси. От техники времен Великой Отечественной до современных разработок. В Минске 9 июля открылась Международная выставка вооружений и военной техники «MILEX-2014». Это один из крупнейших в восточноевропейском регионе форумов такого плана. В столице он проходит уже в седьмой раз. Будет длиться 4 дня. В частности, свои возможности продемонстрируют производители из Италии и Китая. Они будут представлены международной аэрокосмической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставочные площадки «MILEX-2014» разместились в спорткомплексе «Минск-Арена». А среди участников – почти полторы сотни организаций.

Этот беспилотный летательный аппарат, а точнее вертолет — уникальный в своем роде. Похожей копии не сыскать на территории СНГ и всего ближнего востока. К слову, модель белорусского производства. Предназначена, в первую очередь, для гражданского применения. Полезна будет и в военных условиях .

Большую часть экспозиции по традиции занимает производства белорусского военпрома. А это более двухсот натуральных и макетных образцов военной техники.

Среди новинок - будущий многофункциональный автомобиль «Лис», который комплектуется на базе российского «Тигра». Но это пока. В скором на 85 процентов бронеавтомобиль будет белорусского производства. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко выпуск автомобилей специального назначения должны быть полезны не только белорусской армии, но и привлекать зарубежных покупателей. А это весомая статься белорусского экспорта.

Международная выставка военной техники и вооружения постоянно набирает обороты. В этом году можно говорить о нескольких рекордах. Значительно увеличилась площадь экспозиции. Она составила больше 13 тысяч квадратных метров.

Свои возможности в военной промышленности продемонстрировали более сотни организаций из 23 стран мира.

А это экспозиция прибыла из Китайской Народной Республики. К слову, представили из Поднебесной впервые на выставке. И сразу к делу. Аэрокосмическая корпорация уже заключила контакты с белорусской стороной.

Рядом с новейшими образцами — вот такие ретро-экземпляры времен Великой Отечественной. Многие из них белорусы уже могли наблюдать на параде в честь 70-летия освобождения Беларуси. Знаменитые машины ГАЗ и легендарные танки Т-34 и-85. Именно с них когда-то начиналось развитие военной промышленности во всем советском союзе. Тогда, ведущими производителями в военном секторе были три государства: Россия, Беларусь и Украина. Сегодня отечественный военпром в этом вопросе лидерства не утратил.

Модернизация и разработка военной техники – ведущие направления белорусской экономики . В приоритете развитие коопераций в данном секторе. «За совместными компаний — перспектива будущего», отметил на выставке премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Подобная выставка — не только наглядная демонстрация мощи оборонного сектора Беларуси. В первую очередь - это хорошая площадка маркетинга. Для нас беспроигрышного. Ведь большая часть продемонстрированной техники — белорусского производства, к которой сегодня присматриваются зарубежные компании.