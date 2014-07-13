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Международная выставка вооружений и военной техники «MILEX-2014» в Минске

13 июля 2014 18:19
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Новости Беларуси. От техники времен Великой Отечественной до современных разработок. В Минске 9 июля открылась Международная выставка вооружений и военной техники «MILEX-2014». Это один из крупнейших в восточноевропейском регионе форумов такого плана. В столице он проходит уже в седьмой раз. Будет длиться 4 дня. В частности, свои возможности продемонстрируют производители из Италии и Китая. Они будут представлены международной аэрокосмической  компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставочные площадки «MILEX-2014» разместились в спорткомплексе «Минск-Арена». А среди участников – почти полторы сотни организаций.

Этот беспилотный летательный аппарат, а точнее вертолет — уникальный в своем роде. Похожей копии не сыскать  на территории СНГ и всего ближнего востока.  К слову, модель белорусского производства.  Предназначена, в первую очередь, для гражданского применения. Полезна будет и в военных условиях.

Большую часть экспозиции по традиции занимает  производства  белорусского военпрома. А это  более двухсот натуральных и макетных образцов военной техники.

Среди  новинок - будущий многофункциональный автомобиль «Лис», который  комплектуется на базе российского «Тигра». Но это пока. В скором на 85 процентов бронеавтомобиль будет белорусского производства.  Как отметил  Президент Беларуси Александр Лукашенко выпуск автомобилей специального назначения должны быть полезны не только белорусской армии, но и привлекать зарубежных покупателей. А это весомая статься белорусского экспорта.

Международная выставка военной техники и вооружения постоянно набирает обороты. В этом году можно говорить о нескольких рекордах. Значительно увеличилась площадь экспозиции. Она составила больше 13 тысяч квадратных метров.

Свои возможности в военной промышленности продемонстрировали более сотни организаций из 23 стран мира.

А это экспозиция прибыла из Китайской Народной Республики. К слову, представили из Поднебесной впервые на выставке.  И сразу к делу. Аэрокосмическая корпорация уже заключила  контакты с белорусской стороной.

Рядом с новейшими образцами — вот такие ретро-экземпляры времен Великой Отечественной.  Многие из них белорусы уже могли наблюдать на параде в честь 70-летия освобождения Беларуси.  Знаменитые машины ГАЗ и  легендарные танки Т-34 и-85. Именно с них когда-то начиналось развитие военной промышленности во всем советском союзе.  Тогда, ведущими  производителями в военном секторе были три государства: Россия, Беларусь и Украина.  Сегодня отечественный военпром в этом вопросе  лидерства не утратил.

Модернизация и разработка военной техники –  ведущие направления белорусской экономики. В приоритете  развитие  коопераций в данном секторе.  «За  совместными компаний — перспектива будущего», отметил на выставке премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Подобная выставка —  не только  наглядная демонстрация мощи  оборонного сектора Беларуси. В первую очередь -  это хорошая площадка маркетинга. Для нас  беспроигрышного. Ведь большая часть продемонстрированной техники — белорусского производства, к которой  сегодня присматриваются зарубежные компании.

# Экономика # Армия Беларуси # Михаил Мясникович

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