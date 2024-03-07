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Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объёмы выпуска продукции в 2023-м

07 марта 2024 17:31
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Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объемы выпуска продукции по итогам 2023 года. Товаров и услуг произвели на 830 миллионов долларов, более 40 % из них поставлялись на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объёмы выпуска продукции в 2023-м-1

В компаниях-резидентах сейчас работает более пяти тысяч человек. Введены в эксплуатацию 10 новых производств, из которых больше половины находится в регионах. В приоритете сегодня выпуск инновационной продукции, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, приобретение высокотехнологичного оборудования.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

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