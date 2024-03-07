Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объёмы выпуска продукции в 2023-м

Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объемы выпуска продукции по итогам 2023 года. Товаров и услуг произвели на 830 миллионов долларов, более 40 % из них поставлялись на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.