Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объёмы выпуска продукции в 2023-м

Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объемы выпуска продукции по итогам 2023 года. Товаров и услуг произвели на 830 миллионов долларов, более 40 % из них поставлялись на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объемы выпуска продукции по итогам 2023 года. Товаров и услуг произвели на 830 миллионов долларов, более 40 % из них поставлялись на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В компаниях-резидентах сейчас работает более пяти тысяч человек. Введены в эксплуатацию 10 новых производств, из которых больше половины находится в регионах. В приоритете сегодня выпуск инновационной продукции, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, приобретение высокотехнологичного оборудования.
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