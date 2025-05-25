Как создавалась рок-опера «Граф Монте-Кристо»? Чернецкий рассказал о самых знаковых ролях

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь.

Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:

«Монте-Кристо» – это рок-опера, три года он создавался, я в том числе участвовал в создании, в написании этого мюзикла, я там кое-чем помогал. Немножко, но тем не менее, мы три года с Ковальчиком вместе все это постоянно обсуждали, советовались. Там же очень много сюжетных линий. Какую выделить из романа? Это очень тяжело, очень сложно было.

«Гурьянов» – особенная, потому что после того, как уже она сложилась у меня в голове и в душе, я почувствовал, что я стал немножечко лучше, чем я был до того. Все равно любой актер учится на своих ролях. Учится у своих персонажей чему-то хорошему, если он хороший актер, потому что по-другому невозможно.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чему вы научились у Гурьянова?

Руслан Чернецкий:

Я и так любил людей, а я стал еще больше любить их. В какой-то момент я почувствовал, что такое любить всех и каждого по отдельности.