В Минске прошёл фестиваль-ярмарка «Вясновы букет»

Вытинанка, рушники, изделия из глины и дерева. У тысяч минчан и гостей белорусской столицы была возможность познакомится с уникальным творчеством наших мастеров на ярмарке «Вясновы букет». Под открытым небом в Верхнем городе развернулись подворья всех областей, где сотни ремесленников из разных уголков страны представили уникальные изделия ручной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостей фестиваля была возможность не только полюбоваться и приобрести товары с национальным колоритом, но и прикоснуться к белорусской идентичности. На многочисленных мастер-классах можно было больше узнать о древнем ремесле соломоплетения, понаблюдать за процессом создания рушника и не только. Мастера с удовольствием рассказали о любимом деле.

Я занимаюсь ремеслом три года, вырезаю зубра. Планирую его сделать за четыре дня и подарить дедушке.

Инесса Карпович, мастер народных промыслов:

Я плету соломенную зубатку. Это заготовочка для соломенных изделий, такие как шляпа, капелюш. Для того чтобы сделать одну шляпу, мне надо 10 метров соломенной зубатки. Но на это у меня уходит, если все время плету, ну где-то дня 4-5. На подворьях – традиционные наряды, предметы интерьера из лозы, многочисленные этнические аксессуары, вышитые руками мастериц. Каждый узор несет свой глубокий смысл, отражая историю, культуру и мировоззрение нашего народа. В этом и состоит главная цель ярмарки – передать национальный колорит и старинные знания молодому поколению.

Надежда Ивашкевич, подмастерье коробоплетения:

Мне хотелось бы вас познакомить с уникальным ремеслом. Уникальность его в том, что мы его не сохраняем, мы его не восстанавливали, потому что мы им пользуемся с тех давних времен, когда пользовались ими наши дедушки, наши бабушки. Коробоплетение Лельчицкого района уникально тем, что мы живем этим, потому что без кошелей наших лельчицких мы не можем обходиться. Мы копаем картошку в большие кошели, собираем ягоды, грибы в маленькие.