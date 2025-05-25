Лукашенко поздравил Президента Анголы с Днём Африки

Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, Президента Анголы – Жоау Лоуренсу и в его лице всех руководителей стран и правительств государств-членов союза с Днем Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что этот праздник символизирует победу стремления к независимости и суверенитету, идеалов гуманизма и уважения к человеческому достоинству над расизмом, колониальным давлением и эксплуатацией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страны Африки неуклонно идут по пути обеспечения устойчивого развития, продовольственной безопасности, укрепляют международный авторитет, заявляют о себе как о значительной политической, экономической и моральной силе, приверженной многополярности, основным целям и принципам Устава ООН. Во времена СССР наши военные и гражданские специалисты помогали народам Алжира, Анголы, Мозамбика и других стран. Сегодня Беларусь ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей.

Новый высокий стандарт сотрудничеству с государствами африканского континента задает укрепляющееся продуктивное партнерство с Зимбабве. Совместная программа механизации сельского хозяйства – образец истинно открытого и результативного взаимодействия. Белорусский лидер убежден, что отечественные технологии и компетенции могут быть полезны странам всего Африканского союза и использованы для достижения целей, сформулированных Африканским союзом в Программе-2063. Кроме того, являясь страной-председателем ЕАЭС в 2025-м, Беларусь готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между государствами Евразийского экономического и Африканского союзов, а также постепенному снятию торговых барьеров.