Автомобили отечественной сборки стали лидерами продаж в Беларуси в феврале

Бурному росту, по мнению аналитиков, способствует развитие белорусского локального производства, более доступные автокредиты и появление в продаже большого количества новых китайских марок. За последние два года Китай стал главным поставщиком официальных автомобилей в Беларусь. По данным профильной ассоциации, доля их продаж выросла чуть ли не в три раза, как и число самих брендов – более половины от общего ассортимента. По итогам 2023 года в топ-10 самых популярных автобрендов на рынке – семь из Поднебесной.

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