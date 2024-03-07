Автомобили отечественной сборки стали лидерами продаж в Беларуси в феврале

В феврале рынок новых автомобилей подскочил на треть. Белорусы не сбавляют темпа и продолжают активно приобретать движимое имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В феврале рынок новых автомобилей подскочил на треть. Белорусы не сбавляют темпа и продолжают активно приобретать движимое имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бурному росту, по мнению аналитиков, способствует развитие белорусского локального производства, более доступные автокредиты и появление в продаже большого количества новых китайских марок. За последние два года Китай стал главным поставщиком официальных автомобилей в Беларусь. По данным профильной ассоциации, доля их продаж выросла чуть ли не в три раза, как и число самих брендов – более половины от общего ассортимента. По итогам 2023 года в топ-10 самых популярных автобрендов на рынке – семь из Поднебесной.
Читайте также:
Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС «Евразийский агроэкспресс»
Резиденты белорусских технопарков почти вдове увеличили объемы выпуска продукции в 2023-м
Золотовалютные резервы Беларуси на начало марта составили 8 млрд 218 млн долларов – Нацбанк