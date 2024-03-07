Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС «Евразийский агроэкспресс»

Иран и Евразийский экономический союз договорились о сотрудничестве по проекту «Евразийский агроэкспресс». Речь идет об ускоренных поставках сельхозпродукции, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран «пятерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель проекта – увеличить взаимные поставки продукции АПК. Соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза. Проект масштабирован и на маршруты коридора «Север – Юг». На объемах перевозок по трансевразийским коридорам скажется и меморандум, который подпишут национальные железнодорожные компании Беларуси, Казахстана и России.

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