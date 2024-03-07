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Золотовалютные резервы Беларуси на начало марта составили 8 млрд 218 млн долларов – Нацбанк

07 марта 2024 17:12
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Золотовалютные резервы Беларуси вернулись к росту. По данным Нацбанка, на начало марта международные активы страны составляют 8 миллиардов 218 миллионов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на два миллиарда выше порогового значения.

Золотовалютные резервы Беларуси на начало марта составили 8 млрд 218 млн долларов – Нацбанк-1

Перед профильными ведомствами стояла задача удержать резервные активы на уровне не меньше 6 миллиардов долларов на начало года. Правительство страны и регулятор успешно справились с этой целью. На текущий год ориентир для ЗВР установлен в тех же пределах. Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Он определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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