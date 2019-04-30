Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья

Новости России. Как стало известно, скорректировать систему контроля качества в магистральных трубопроводах от «Транснефти» потребовал президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

30 апреля Владимир Путин заслушал отчет об инциденте на трубопроводе «Дружба», подчеркнув, что произошедшее нанесло серьезный имиджевый ущерб. Глава «Транснефти» заверил, что компания не снимает с себя ответственности. Свою оценку дадут и правоохранители. Материалы дела переданы в Управление ФСБ по Самарской области. Идут оперативно-следственные действия.