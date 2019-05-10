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Новости экономики за 10.05.2019

10 мая 2019 17:00
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Новости Беларуси. Почему приобретать заброшенные здания станет проще, что происходит с мировыми ценами на продукты и кто из белорусских бизнесменов получит господдержку? И почему покупатели жалуются на дефицит лука-севка? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, ПРИ КАКОЙ ВЫРУЧКЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ

Предельные значения без учета налога на добавленную стоимость варьируются от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.

Новости экономики за 10.05.2019-1

В 2019 году за финансовой помощью со стороны государства смогут обратиться и представители среднего бизнеса в Оршанском районе, к которому приковано повышенное внимание правительства. В случае, если в 2018 году у представителей среднего бизнеса в данном регионе предельная выручка не превышала 20 миллионов рублей, они могут рассчитывать на господдержку.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Мировые цены на продукты в апреле выросли до рекордно высокого уровня почти за год. Причина в росте цен на мясо и молочную продукцию.

Новости экономики за 10.05.2019-4

Скачок цен на свинину мировые эксперты объясняют ростом спроса на импорт в Азии – прежде всего в Китае, где стремительное распространение африканской чумы свиней привело к резкому падению внутреннего производства. Помимо этого, укрепились цены на говядину, птицу и баранину.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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