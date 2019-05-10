Новости экономики за 10.05.2019

Новости Беларуси. Почему приобретать заброшенные здания станет проще, что происходит с мировыми ценами на продукты и кто из белорусских бизнесменов получит господдержку? И почему покупатели жалуются на дефицит лука-севка? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, ПРИ КАКОЙ ВЫРУЧКЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ

Предельные значения без учета налога на добавленную стоимость варьируются от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.