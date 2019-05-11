«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня, куда 11 мая приехал Александр Лукашенко, на время соревнований станет домом для 4 тысяч атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту показали отремонтированные и укомплектованные комфортной мебелью комнаты студенческих общежитий. Сейчас условия проживания здесь на уровне трехзвездочного отеля. Практически готовы к приему делегаций кухня и столовая. Для организации питания и размещения спортсменов будет максимально использована белорусская продукция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что мы проведем это мероприятие достойно, в этом можете не сомневаться. И запомните: самое большое достоинство (это важно, но даже не это и не те спортивные площадки – это всё можно построить) – это дух, это та жизнь, которой будет жить весь наш белорусский народ. Как был чемпионат мира по хоккею. Ну что там, подумаешь, на двух площадках события. А весь народ был – в Брестской области, где-то там на южной границе – в Наровле, в Брагине, в Волковыске, на севере – в Верхнедвинске, в Орше – все люди жили этим событием. Вот это важно.
Я сразу сказал, когда мы получили право проведения: мы, конечно же, не переплюнем Баку, Азербайджан в плане вот этой организации, богатства и прочее. Но мы должны вложить туда душу. И наша Олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой Олимпиадой и знали, что вот это они этот праздник привезли в страну и они сделали для этого немало.
Душевность соответствует менталитету нашего народа. Это в генах наших людей. Мы доброту, чувства подарим всем тем, кто приедет к нам на Олимпийские игры. Ну и покажем свою красоту.