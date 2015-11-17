Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом

Новости Беларуси. В Беларуси не намерены ломать схему социального государства. Об этом 17 ноября заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Все остальные предложения фонда, как отметил глава государства, абсолютно реализуемы.

Напомним, что уже больше недели эксперты этой организации работают в нашей стране. Идут переговоры в правительстве и Нацбанке. Об экономических шагах, которые предлагают финансовые аналитики, подробнее расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Миссия Международного валютного фонда находится в Беларуси уже больше недели. Сейчас идет работа экспертов, переговоры в правительстве. С подобным визитом специалисты фонда были у нас в июле. Сейчас на повестке дня новая программа сотрудничества между Беларусью и МВФ. Понятно, что это дело не одной недели.

Работу экспертов координирует Питер Долман. С июля он возглавляет миссию МВФ в Беларуси.

МВФ был задуман как организация, которая способна подставить плечо в трудный период. Она содействует развитию международного валютного сотрудничества и предоставляет рекомендации по вопросам экономической политики, временные кредиты и техническую помощь. Беларусь рассчитывает на долгосрочную программу расширенного финансирования, чтобы решить вопрос с платежным балансом.

По предварительным данным, обсуждается поддержка в размере примерно трех миллиардов долларов. Финансирование выделяется под вполне конкретные экономические шаги. Предложения фонда, как отметил глава государства, абсолютно реализуемы. С МВФ или без него, на это все равно пришлось бы пойти.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня ни один пункт, которые вами предлагаются, не вызывает никакого отторжения и аллергии. Вы абсолютно правы, тем более, что ваши предложения основаны на абсолютно объективных законах экономики, да и вообще жизни человека. Формула одна: получаешь услугу – плати за эту услугу в полном объеме. Будь то электричество, тепло, транспортное обслуживание и так далее. Не можешь управлять предприятием – отдай это предприятие в другие руки. Пусть кто-то другой попробует эффективно управлять этим предприятием. И так далее.

Будучи в Нью-Йорке в сентябре Александр Лукашенко провел переговоры с главой МВФ Кристин Лагард. Встреча с глазу на глаз был конструктивной. Удалось донести главное: в Беларуси есть своя специфика – государство социально-ориентированное. Это понимают в руководстве валютного фонда и готовы более гибко работать с Беларусью. В итоге, в ноябре стало заметно, как международные эксперты скорректировали свои подходы и предложения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не намерены ломать ту схему социального государства, которая нами выработана. Это ничего не значит с пониманием того, как некоторые говорят, что мы тут бесплатно чего-то будет кому-то раздавать. У нас нет таких возможностей – раздавать бесплатно. Да и не одно государство этим путем не идет. Просто смысл в том, что мы не можем бросить ни одного ребенка, ни одного старика, инвалида без помощи нашего общества и государства. В этом смысл социального государства. Мы не можем их просто выбросить на обочину вот той дороги, по которой мы идем. А все остальное, что вы предлагаете, абсолютно реализуемо в нашем государстве. Поэтому мы готовы в этом направлении с вами продолжить работу. Единственная просьба: если вы пойдете на сотрудничество с нами, и мы о чем-то договоримся, чтобы мы не растягивали сроки.

На экспертном уровне уже заметили сдвиги, которые происходят в экономике республики, позитивно оценивают действия властей в денежно-кредитной политике. Накануне выборов никто не стал включать «печатный станок». Не до популизма. Беларусь идет по пути сокращения госпрограмм. При этом модернизирует предприятия, вкладывает в новые производства, привлекая инвестиции.

Правительство нацелено на диверсификацию экспорта и поиск партнеров по всему миру. Хочешь – не хочешь, но сегодня жизнь вынуждает заниматься этими вопросами вплотную, чтобы банально удержаться на плаву и быть конкурентоспособной страной на мировой площадке. С поддержкой валютного фонда можно рассчитывать на развитие государства.

Питер Долман, глава миссии Международного валютного фонда по Беларуси:

Спасибо, что пригласили обсудить наше будущее взаимодействие и экономическое развитие вашей страны. Спасибо за открытость. Это знак очень открытого и продуктивного взаимодействия, которое уже развивается между МВФ и Беларусью.

У нас один цели по построению эффективной и развивающейся экономики вашей страны. Мы также уделяем повышенное внимание защите населения.

Беларусь уже обращалась в МВФ дважды. Последний раз в 2009 году, когда была успешно реализована программа стенд-бай на сумму три с половиной миллиарда долларов. Она позволила смягчить негативные последствия внешнего экономического кризиса. Все обязательства по кредиту Беларусь выполнила и зарекомендовала себя надежным партнером. Вообще, финансовой подпиткой МВФ пользовались многие страны – США, Южная Корея, Индонезия, Бразилия, Россия, Сербия, Польша, Казахстан. Всего же кредиты МВФ сейчас выданы 35 государствам.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Те стандартные требования, которые выдвигает МВФ, официально полностью не обнародованы, но они известны по другим странам, например, по Украине. Другим странам, которым МВФ выдавал кредит, это, в первую очередь, небольшой дефицит бюджета. В Беларуси последние два года он вообще бездефицитный. Второе, снижение инфляции до однозначных цифр. Но это президент потребовал еще до приезда МВФ, и мы видим по жесткой политике Нацбанка, что это в этом году получается. Третье, обычно требуют сократить аппарат госчиновников. Это, если вы помните, у нас пару лет назад прошло. Мы на 20 процентов сократили аппарат. И главное, чего обычно требует МВФ, это создать условия для развития бизнеса.

Нынешний визит миссии МВФ завершится в четверг. Но работа на экспертном уровне продолжится. В случае утверждения совместной программы с МВФ, все выработанные с международными экспертами меры по трансформации в экономике должны быть реализованы в Беларуси комплексно и в срок.