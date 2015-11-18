В Минске 18 ноября открылся белорусско-китайский бизнес-форум

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 18 ноября, открылся белорусско-китайский бизнес-форум. Он собрал более 250 представителей деловых кругов обоих государств. Торгово-экономический диалог стал началом масштабной выставки товаров китайских производителей. Компании из КНР знакомят белорусов со своими возможностями и достижениями в области туризма, образования, строительства, промышленности, а также в инвестиционной и финансовой сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джан Шауин, заместитель начальника Департамента по коммерческим вопросам правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай):

Мы привезли с собой представителей 100 китайских компаний. В основном это сельскохозяйственное направление, оборудование, техника и туризм. Также нам интересно сотрудничество с Беларусью в сфере инновационных технологий.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

СУАР — очень перспективный для нас район с точки зрения взаимодействия, выстраивания экономического пояса Шелкового пути. Мы фактически рассматриваем, и сами китайцы позиционируют как западные ворота Китая.