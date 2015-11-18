Прямой эфир

В Минске 18 ноября открылся белорусско-китайский бизнес-форум

18 ноября 2015 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 18 ноября, открылся белорусско-китайский бизнес-форум. Он собрал  более 250 представителей деловых кругов обоих государств. Торгово-экономический диалог стал началом масштабной выставки товаров китайских производителей. Компании из КНР знакомят белорусов со своими возможностями и достижениями в области туризма, образования, строительства, промышленности, а также в инвестиционной и финансовой сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Джан Шауин, заместитель начальника Департамента по коммерческим вопросам правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай):
Мы привезли с собой представителей 100 китайских компаний. В основном это сельскохозяйственное направление, оборудование, техника и туризм. Также нам интересно сотрудничество с Беларусью в сфере инновационных технологий.     

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
СУАР — очень перспективный для нас район с точки зрения взаимодействия, выстраивания экономического пояса Шелкового пути. Мы фактически рассматриваем, и сами китайцы позиционируют как западные ворота Китая.          

# Экономика # Беларусь-Китай # Александр Ярошенко # Джан Шауин

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом
17 ноября 2015 16:53

Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом

17 ноября в Совмине подвели итоги социально-экономического развития Беларуси
17 ноября 2015 16:49

17 ноября в Совмине подвели итоги социально-экономического развития Беларуси

За что российский потребитель ценит белорусский товар
16 ноября 2015 16:40

За что российский потребитель ценит белорусский товар