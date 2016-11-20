Новости Беларуси. Рентабельность продажи белорусской сельхозпродукции на внешние рынки превышает 20%. К примеру, с тонны говядины прибыль – почти 750 долларов США, с тонны сыра – около 1300. Такие цифры озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Новые рынки, отметил глава ведомства, позволят нарастить объемы экспорта. Совсем недавно были достигнуты договоренности на поставку в Китай белорусской говядины. Соответствующим ведомством этой страны уже сертифицированы четыре наших мясокомбината. Есть интерес у Поднебесной и к белорусской «молочке». Впрочем, перед сельским хозяйством по-прежнему стоит задача снижения издержек производства и увеличение доходности. В последнее время глава государства подписал несколько направленных на это указов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Есть разные способы сделать эффективным хозяйство. С участием инвестора, создание агрокомбинатов, холдингов. С помощью технорм указа повысить трудоспособность, восстановить кредитоспособность, чтобы придать некий новый импульс экономическому развитию.

А уже в следующем году в Беларуси может заработать закон об органической продукции. Это тенденция последнего времени, именно она ценится во всем мире и имеет высокую стоимость.

К слову, сегодня у работников сельского хозяйства профессиональный праздник. Поздравление труженикам отрасли направил Президент.

«Близок к завершению год вашего напряженного труда. В целом в производстве практически всех видов сельскохозяйственной продукции достигнуты хорошие результаты. Заложен в закрома убранный урожай, обеспечена продовольственная безопасность страны. За счет своего высокого качества белорусские продукты питания достойно соперничают с зарубежными аналогами», – говорится в поздравлении.