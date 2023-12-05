Реальные зарплаты в Беларуси за 30 лет выросли почти в 7 раз

Новости Беларуси. В Беларуси реальные зарплаты за 30 лет выросли почти в 7 раз. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики в своем исследовании о достижениях социально-экономического развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Относительно 1992 года реальные доходы населения выросли в 5,5 раза, а реальные зарплаты – в 6,9 раза. Для сравнения: средняя зарплата в стране в 1995-м составляла 65,5 доллара, а по итогам 2022-го превышала в эквиваленте 618 долларов. За 10 месяцев 2023 года этот показатель в целом по экономике достиг 626 долларов в эквиваленте.