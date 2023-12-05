Новости экономики за 05.12.2023
Как изменились реальные зарплаты белорусов за последние 30 лет? Специалисты Научно-исследовательского экономического института озвучили данные статистики. В Евразийской экономической комиссии объяснили, за счет чего вырастет взаимная торговля в странах объединения. Что поспособствует повышению устойчивости экономического роста ЕАЭС?
Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕЭК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБЪЕМА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ДО 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ К 2026 ГОДУ
Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе может вырасти к 2026 году до 100 млрд долларов. Повлиять на рост объема взаимной торговли сможет формирование положительного сальдо в Беларуси и Армении. За годы существования объединения товарооборот государств почти удвоился, превысив 80 млрд долларов по итогам прошлого года. ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти, второе место по добыче газа и производству минеральных удобрений, третье место по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции.
Реальные зарплаты в Беларуси за 30 лет выросли почти в 7 раз. Подробности.
ПО ПРОГРАММЕ «3+3» НОВОГО МЕХАНИЗМА НАКОПЛЕНИЯ ПЕНСИЙ ЗАКЛЮЧЕНО СВЫШЕ 19,5 ТЫСЯЧИ ДОГОВОРОВ
По программе «3+3» нового механизма добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии заключено уже свыше 19,5 тысячи договоров. Главной особенностью данной программы является помощь государства, то есть софинансирование. Работник буквально формирует свою будущую пенсию с участием государства при содействии работодателя. Напомним, накопления в дополнительную пенсию могут составлять от 1 % до 10 % от зарплаты сотрудника и равный процент, но не более 3-х – от работодателя, затраченные средства которого возмещает Фонд социальной защиты населения.
ЧЕРЕЗ БУТБ НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
Через БУТБ начались поставки пиломатериалов в Южную Корею. В ходе торговой сессии корейская компания-импортер приобрела у одного из отечественных лесхозов пробную партию обрезных пиломатериалов лиственных пород объемом 400 кубометров. Таким образом, география биржевого экспорта пиломатериалов расширилась до 17 стран. В целом, поскольку ранее южнокорейские компании в биржевых торгах не участвовали, совершенная сделка стала первым опытом использования биржевого механизма в торговле между Беларусью и Республикой Корея.
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ GULFOOD В ДУБАЕ
Белорусская экспозиция возвращается в один из главных павильонов международного торгового центра Дубая. Продукция наших предприятий будет представлена на продовольственной выставке Gulfood. Крупнейшее мировое ежегодное отраслевое событие привлекает внимание лидеров индустрии. Успех выставки отчасти определяется местом ее проведения. Объединенные Арабские Эмираты – третий в мире реэкспортный рынок, уступающий только Гонконгу и Сингапуру. Именно через ОАЭ импортируется свыше 80 % пищевой продукции в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия.