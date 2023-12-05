Новости экономики за 05.12.2023

Как изменились реальные зарплаты белорусов за последние 30 лет? Специалисты Научно-исследовательского экономического института озвучили данные статистики. В Евразийской экономической комиссии объяснили, за счет чего вырастет взаимная торговля в странах объединения. Что поспособствует повышению устойчивости экономического роста ЕАЭС? Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБЪЕМА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ДО 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ К 2026 ГОДУ Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе может вырасти к 2026 году до 100 млрд долларов. Повлиять на рост объема взаимной торговли сможет формирование положительного сальдо в Беларуси и Армении. За годы существования объединения товарооборот государств почти удвоился, превысив 80 млрд долларов по итогам прошлого года. ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти, второе место по добыче газа и производству минеральных удобрений, третье место по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Реальные зарплаты в Беларуси за 30 лет выросли почти в 7 раз. Подробности.

ПО ПРОГРАММЕ «3+3» НОВОГО МЕХАНИЗМА НАКОПЛЕНИЯ ПЕНСИЙ ЗАКЛЮЧЕНО СВЫШЕ 19,5 ТЫСЯЧИ ДОГОВОРОВ По программе «3+3» нового механизма добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии заключено уже свыше 19,5 тысячи договоров. Главной особенностью данной программы является помощь государства, то есть софинансирование. Работник буквально формирует свою будущую пенсию с участием государства при содействии работодателя. Напомним, накопления в дополнительную пенсию могут составлять от 1 % до 10 % от зарплаты сотрудника и равный процент, но не более 3-х – от работодателя, затраченные средства которого возмещает Фонд социальной защиты населения.

ЧЕРЕЗ БУТБ НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ Через БУТБ начались поставки пиломатериалов в Южную Корею. В ходе торговой сессии корейская компания-импортер приобрела у одного из отечественных лесхозов пробную партию обрезных пиломатериалов лиственных пород объемом 400 кубометров. Таким образом, география биржевого экспорта пиломатериалов расширилась до 17 стран. В целом, поскольку ранее южнокорейские компании в биржевых торгах не участвовали, совершенная сделка стала первым опытом использования биржевого механизма в торговле между Беларусью и Республикой Корея.