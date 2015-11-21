«Развитие идет в правильном направлении»: главы МИД Беларуси и Германии обсудили двустороннее сотрудничество

Чтобы перейти к следующей теме, замечу еще раз: визит президента Сербии для Беларуси важен не только с точки зрения двухстороннего сотрудничества, но и общего состояния дел в Европе. Ведь Сербия в этом году председательствует в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). А в 2016 эстафету передает Германии. И на этой неделе на белорусском циферблате, видимо, случайно сошлись стрелки двух этих стран.

Событие, о котором пойдет речь далее, чрезмерно не афишировали, но это важнейший эпизод! Лидер Евросоюза, Германия, проявляет повышенный интерес к Беларуси. И официально это демонстрирует. Министр иностранных дел Владимир Макей несколько дней назад совершает визит в Берлин и проводит встречи с руководителем германского внешнеполитического ведомства, советником Федерального канцлера ФРГ и главой германо-белорусской парламентской группы – такой серьезный набор официальных встреч. Все это подчеркивает формальную важность события.

Соответствует ли содержательная часть протоколу и чем обусловлено возникшее вдруг внимание к Беларуси? – попыталась выяснить наш корреспондент Яна Шипко.

Под белорусским флагом меньше месяца назад в Берлине прошло знаковое событие экономическое – форум, собравший в Доме немецкой экономики около двухсот бизнесменов Беларуси и Германии. На этот раз флаг нашей страны у здания МИД ФРГ и встреча уже на политическом уровне.

Визиту белорусской делегации немецкая сторона присвоила статус официального, а это выше, чем просто рабочий. Франк-Вальтер Штайнмайер со своим белорусским коллегой общается без переводчика (оба говорят по-немецки) и даже обращается на «ты», приглашая занять место у трибуны, а в заявлении для прессы несколько раз подчеркивает: очень рад поступательному сближению двух стран.

Франк-Майер Штайнмайер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Мы оба работали над тем, чтобы снять барьеры, которые в прошлом мешали сближению наших стран. Сегодня мы очень рады, что это удалось, что открылось окно. Это не означает, что мы не знаем, как много работы еще впереди, чтобы развивать этот процесс сближения. Но по предварительным наблюдениям, которые мы сделали, чувствуется прогресс в этом вопросе, в связи с прошедшими спокойно последними выборами в Беларуси, а также темами, которые мы сейчас поднимали. Можно сказать, развитие идет в правильном направлении.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Германия обладает передовыми технологиями, которые представляют интерес для нас. В свою очередь в Беларуси реализуется сейчас очень много проектов, в том числе и стратегического характера, в которых Германия могла бы участвовать. Я имею в виду сочетание развития Евразийских интеграционных процессов, китайскую концепцию экономического шелкового пути, реализацию идей интеграции интеграцией, которая могла бы привести к установлению более тесных отношений между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

Германия – лидер Евросоюза. Установить политический диалог с этой страной, значит и перезагрузить отношения с ЕС. Встречи на таком уровне автоматически закладывают и плодотворную базу под будущие экономические контакты.

Денис Сидоренко, начальник управления общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе этих бесед, которые прошли в открытой конструктивной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Беларусь и Германией, а также проблематика взаимодействия Беларуси с ЕС. В целом, я должен отметить, что чувствовалась позитивная настроенность обеих сторон на активизацию диалога, нормализацию отношений и выход на конкретные практические результаты.

Помимо двусторонних отношений дипломаты обсуждали и роль Беларуси в международных организациях. В следующем году Германия станет председателем ОБСЕ, потому безопасность – отдельная тема.

В Берлине глава белорусского МИДа встретился также с советником федерального канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности и главой немецко-белорусской парламентской группы в Бундестаге.

В телефонном разговоре с нами депутат отметил: по-новому на Беларусь в Европе, и в частности в Германии, взглянули с тех пор, как наша страна стала площадкой для мирных переговоров глобального значения, а Ангела Меркель побывала в Минске.

Оливер Качмарек, глава немецко-белорусской парламентской группы в Бундестаге:

Беларусь сыграла очень важную роль в украинском конфликте, дала возможность провести в Минске переговоры нормандской четверки. Кроме того, отмена санкций против Беларуси – еще один позитивный сигнал. Я убежден, что нужно развивать наши отношения в этом направлении, чтобы окончательно снять санкции и продолжать конструктивный диалог, к которому мы сейчас пришли.

Райнер Линднер, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики:

Эта встреча, визит министра иностранных дел Беларуси очень важен. Это развитие, конечно, связано с положительными, позитивными шагами, которые Беларусь сделал в последние месяцы в связи с выборами. На этом фоне, очевидно, ЕС и немецкое правительство более конструктивно видит сотрудничество между Беларусью и странами Евросоюза, в том числе и Германией.

Впрочем, Германия – традиционно приоритетный торговый партнер Беларуси в Европе. Белорусско-немецкий товарооборот достигал 4,5 миллиардов долларов. Сегодня сотрудничать с этой ведущей европейской страной выгодно, причем плюсы и для немецкой стороны очевидны. Привлекает и логистический потенциал, и выход на рынок ЕврАзЭС. А на фоне обостряющейся международной обстановки немецкий прагматизм не может не оценить и белорусскую стабильность.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

У нас есть перспективы продолжить конструктивный диалог.

Наше сотрудничество в сфере экономики никогда не прекращалось. Но, к сожалению, его интенсивность несколько снизилась. Хотелось бы видеть больший рост. Потенциал есть у обеих сторон.

Нереализованный потенциал, например, в инвестиционной сфере. Небольшая территориально Австрия в разы опережает немцев по инвестициям в белорусскую экономику. Перспективы эксперты видят в альтернативной энергетике, использовании нашего интеллектуального потенциала в IT-сфере или размещении производств автокомплектующих.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Германия для Беларуси, в первую очередь, важна качеством инвестиционного импорта. Мы закупаем в Германии новые технологии, машины, оборудование. Это очень важно для инновационного развития Беларуси. Конечно, хотелось бы не только закупать инвестиционное оборудование, но и чтобы оно приходило с иностранными, то есть с немецкими инвесторами.

Свою нишу в Беларуси Даниэль Крутцина нашел еще 8 лет назад. Сегодня его консалтинговая компания помогает эффективнее работать белорусским предприятиям и выходить, в том числе, и на немецкий рынок. В торговой связке Беларусь-Германия мы больше покупаем – в основном немецкие инновационные технологии и товары. Но возможности для роста авторитетный бизнес-консультант видит и для белорусского экспорта.

Даниэль Крутцина, управляющий партнер международной консалтинговой компании:

Сейчас то время в белорусской экономике для белорусских предприятий, чтобы снизит себестоимость их продукции, стать более эффективными, диверсифицировать их рынки экспорта. И в последствие уже компания станет более привлекательной для иностранных инвесторов. Сейчас нужно сотрудничать в технологической сфере, модернизации предприятий. И, главным образом, делать белорусский бизнес, белорусские предприятия более эффективными, более конкурентными на глобальном рынке. Политика политикой, а главное – дружба между народами. Я думаю, она должна существовать.