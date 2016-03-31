Правительственная делегация 31 марта побывала на заводе металлоконструкций в Молодечно

Новости Беларуси. Руководитель и команда – это главное на предприятии. Об этом 31 марта шла речь во время посещения заместителем премьер-министра Анатолия Калинина предприятий Молодечненского района. В частности правительственная делегация побывала на заводе металоконструкций.

После смены руководителя ситуация на заводе изменилась в лучшую сторону. Ввели трехсменный режим работы, появились заказы.

Молодечненское предприятие производит стальные конструкции для промышленных и гражданских зданий, торговых центров, и спортивных сооружений. Идут переговоры по поставке продукции на авиаремонтный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Месник, генеральный директор предприятия:

На заводе сформирован пакет заказов на первое полугодие 100%. Перспективные проекты, которые сейчас ведутся, преддоговорная работа. Это изготовление металлоконструкций авиаремонтного завода в Минске, ведутся переговоры с китайской компанией по камню, изготовление металлоконструкций по выставочному центру и ряд других предприятий.

Ежедневно для футбольного стадиона в Калининграде, где будет проходить чемпионат мира по футболу, отгружаем порядка 100-120 тонн металлоконструкций на экспорт. Ведутся переговоры по поставке в Германию 500 бытовых городков. Также заинтересованность есть у иранской компании.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прежде всего руководителю предприятия быть хозяином. Он должен быть хозяин и считать, что это его родное предприятие. И все ресурсы, все финансовые потоки, все затраты он должен пропускать через себя, через свою идеологию и сознание, чтобы видеть и расходовать тот бюджет, те возможности максимально эффективно.