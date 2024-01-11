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Размер семейного капитала в Беларуси стал больше

11 января 2024 17:05
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Размер семейного капитала с нового года увеличен до 31 480 рублей. Такую сумму будут начислять семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей с 1 января по 31 декабря 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер семейного капитала в Беларуси стал больше-1

Если сравнивать с прошлым годом, сумма выросла на 1 530 рублей. Для многодетных семей открыто уже 133 795 депозитных счетов. На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано более 80 тысяч заявлений, большинство из которых – на улучшение жилищных условий.

Больше новостей экономики за 11 января читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика

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