Объёмы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25-30% на экспорт

Экспорт куриных яиц из Беларуси в Россию с начала года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в Россельхознадзоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на встрече лидеров стран ЕАЭС Владимир Путин то ли в шутку, то ли всерьез попросил Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться этой продукцией птицефабрик. По данным Минсельхозпрода, объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять до 30 % на зарубежные рынки. Основное направление экспорта – Российская Федерация, куда сейчас и ведутся активные поставки.