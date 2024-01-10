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Объёмы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25-30% на экспорт

10 января 2024 17:01
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Экспорт куриных яиц из Беларуси в Россию с начала года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в Россельхознадзоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объёмы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25-30% на экспорт-1

Напомним, на встрече лидеров стран ЕАЭС Владимир Путин то ли в шутку, то ли всерьез попросил Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться этой продукцией птицефабрик. По данным Минсельхозпрода, объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять до 30 % на зарубежные рынки. Основное направление экспорта – Российская Федерация, куда сейчас и ведутся активные поставки.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

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