Новости экономики за 11.01.2024

Инвестиции в производство – это не только новые рабочие места, но и рост производственных мощностей, развитие технологий и увеличение экспорта.
О том, какие шаги на законодательном уровне предприняты для повышения инвестиционной привлекательности страны, в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси для инвесторов расширяют пакет льгот и преференций
Инвесторы имеют право на льготы по НДС, госпошлине, земельному налогу и арендной плате за земельные участки, таможенным платежам. Новая редакция закона «Об инвестициях» предусматривает ряд новых видов инвестиционных договоров, порядок их заключения и получения различных льгот и гарантий. Так, для крупных проектов предусмотрены дополнительные льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на 5 лет и компенсация затрат на создание инфраструктуры. Кроме того, компании, которые реализуют преференциальные проекты, соответствующие приоритетам развития регионов, могут получить аналогичные льготы без заключения договора. Также будут определены обстоятельства, при которых инвестор будет освобождаться от штрафных санкций за нарушение условий инвестиционного договора.
Иностранный бизнес заинтересован в Беларуси.
Белорусские сельхозпредприятия вдвое увеличили закупки зерна на биржевых торгах
Аграрии готовятся к посевной кампании. Сельхозпредприятия удвоили закупки зерна на бирже. По итогам 2023 года предприятия агропромышленного комплекса приобрели без малого полмиллиона тонн зерна на 208 миллиона рублей. Самыми востребованными позициями были фуражная и продовольственная пшеница, кукуруза и пивоваренный ячмень. В структуре сделок преобладало белорусское зерно, а доля импорта из Российской Федерации составила чуть более 40 %. В торгах регулярно участвовали зернотрейдеры из 8 регионов России, в то время как в 2022 году их было в два раза меньше.
Размер семейного капитала в Беларуси стал больше.