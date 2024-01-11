Новости экономики за 11.01.2024

Инвестиции в производство – это не только новые рабочие места, но и рост производственных мощностей, развитие технологий и увеличение экспорта. О том, какие шаги на законодательном уровне предприняты для повышения инвестиционной привлекательности страны, в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси для инвесторов расширяют пакет льгот и преференций

Инвесторы имеют право на льготы по НДС, госпошлине, земельному налогу и арендной плате за земельные участки, таможенным платежам. Новая редакция закона «Об инвестициях» предусматривает ряд новых видов инвестиционных договоров, порядок их заключения и получения различных льгот и гарантий. Так, для крупных проектов предусмотрены дополнительные льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на 5 лет и компенсация затрат на создание инфраструктуры. Кроме того, компании, которые реализуют преференциальные проекты, соответствующие приоритетам развития регионов, могут получить аналогичные льготы без заключения договора. Также будут определены обстоятельства, при которых инвестор будет освобождаться от штрафных санкций за нарушение условий инвестиционного договора. Иностранный бизнес заинтересован в Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия вдвое увеличили закупки зерна на биржевых торгах