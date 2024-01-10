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Какие госпрограммы получат деньги из бюджета в 2024 году?

10 января 2024 17:01
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Новости Беларуси. 25 государственных программ будут профинансированы из госбюджета в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие госпрограммы получат деньги из бюджета в 2024 году?-1

Чуть больше 9 миллиардов рублей направят на реализацию программы «Образование и молодежная политика». На втором месте по затратам из бюджета «Здоровье народа и демографическая безопасность». Причем основная нагрузка ляжет на местные бюджеты. Свыше 8 миллиардов рублей направят на госпрограмму «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка». Это уже преимущественно затраты республиканского бюджета, которые пойдут на погашение возможного бюджетного дефицита, долгов органов госуправления, обязательный аудит.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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