Какие госпрограммы получат деньги из бюджета в 2024 году?

Новости Беларуси. 25 государственных программ будут профинансированы из госбюджета в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть больше 9 миллиардов рублей направят на реализацию программы «Образование и молодежная политика». На втором месте по затратам из бюджета «Здоровье народа и демографическая безопасность». Причем основная нагрузка ляжет на местные бюджеты. Свыше 8 миллиардов рублей направят на госпрограмму «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка». Это уже преимущественно затраты республиканского бюджета, которые пойдут на погашение возможного бюджетного дефицита, долгов органов госуправления, обязательный аудит.