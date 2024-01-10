Новости экономики за 10.01.2024
Как продвигается работа по освоению российских портов отечественными компаниями и сколько грузов перевезено в 2023-м? Во что инвестируют деньги белорусы? И какие госпрограммы получат финансирование из госбюджета?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ В 2023 ГОДУ БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО ПОРЯДКА 18 МЛН ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ
18 млн тонн белорусских грузов было перевезено через 20 российских портов в 2023 году. Среди них в том числе причалы в Ленинградской области, Санкт-Петербурге – оттуда товары попадают в Балтику. Через Новороссийск белорусскую продукцию отгружают на суда, бороздящие Черное море. К Каспийским водам у Синеокой тоже есть выходы – через порты Астрахани. А это самый короткий путь до Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Кроме того, для доставки белорусских грузов к портам железнодорожным транспортом Москва предоставила Минску тарифную скидку в размере 10-40 % в зависимости от направления.
Объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25-30 % на экспорт. Подробности.
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ЗАПРЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ В ВАЛЮТЕ
Запрет определять ставки арендной платы в валютном эквиваленте продлен до конца 2024 года. Это важный этап на пути к дедолларизации экономики. Напомним, по вопросу условий заключения арендных договоров мнения сторон разошлись. В течение прошлого года предприниматели пытались убедить власти не продлевать запрет, ссылаясь на то, что в условиях девальвации рубля ухудшаются финансовые показатели организаций-арендодателей. В свою очередь арендаторы были против одностороннего порядка повышения арендной платы. Профильные ведомства в данном споре выступили в пользу интересов арендаторов.
БЕЛОРУСЫ ВЛОЖИЛИ В ТОКЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕКОРДНУЮ СУММУ С НАЧАЛА ГОДА
Белорусы в первую неделю нового года вложили 5,5 млн рублей в цифровые облигации отечественных компаний. Все чаще белорусские инвесторы покупают токены в национальной валюте. Этому способствуют высокие ставки доходности – до 21,5 % годовых. Также много компаний-эмитентов заинтересовано в привлечении инвестиций именно в рублях. Токены в российских рублях продают эмитенты как из Беларуси, так и России. Судя по статистике продаж, инвесторы больше доверяют отечественным компаниям.
Какие госпрограммы получат деньги из бюджета в 2024 году? Читайте здесь.