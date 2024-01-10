Новости экономики за 10.01.2024

Как продвигается работа по освоению российских портов отечественными компаниями и сколько грузов перевезено в 2023-м? Во что инвестируют деньги белорусы? И какие госпрограммы получат финансирование из госбюджета? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ В 2023 ГОДУ БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО ПОРЯДКА 18 МЛН ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ 18 млн тонн белорусских грузов было перевезено через 20 российских портов в 2023 году. Среди них в том числе причалы в Ленинградской области, Санкт-Петербурге – оттуда товары попадают в Балтику. Через Новороссийск белорусскую продукцию отгружают на суда, бороздящие Черное море. К Каспийским водам у Синеокой тоже есть выходы – через порты Астрахани. А это самый короткий путь до Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Кроме того, для доставки белорусских грузов к портам железнодорожным транспортом Москва предоставила Минску тарифную скидку в размере 10-40 % в зависимости от направления. Объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25-30 % на экспорт. Подробности.

В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ЗАПРЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ В ВАЛЮТЕ Запрет определять ставки арендной платы в валютном эквиваленте продлен до конца 2024 года. Это важный этап на пути к дедолларизации экономики. Напомним, по вопросу условий заключения арендных договоров мнения сторон разошлись. В течение прошлого года предприниматели пытались убедить власти не продлевать запрет, ссылаясь на то, что в условиях девальвации рубля ухудшаются финансовые показатели организаций-арендодателей. В свою очередь арендаторы были против одностороннего порядка повышения арендной платы. Профильные ведомства в данном споре выступили в пользу интересов арендаторов.