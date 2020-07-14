Рапс должен как погремушка звенеть. Говорим доступно об уборочной в Беларуси

Новости Беларуси. Сейчас в белорусских полях идет, без преувеличения, битва за урожай. Ежегодно сотни экипажей участвуют в негласном соревновании за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот сегодня известие о первых тысячниках пришло из Гродненского района.

Свои награды и поздравления экипаж аграриев принимал прямо в поле – такова традиция. У двух хлеборобов весьма солидный стаж и за плечами не одна уборочная, более того, и в лидерах бывали. Но вот в 2020 году, как признались комбайнеры, в победе были уверены не до конца. Почему – расскажет Галина Буро.

Награды, цветы и слова поздравлений. Его результат – лучший в стране. Комбайнер сельхозпредприятия имени Кремко Андрей Росенюк первым намолотил 1000 тонн зерна. И это, похоже, становится традицией: в 2019 году также был лидером. Такому не грех доверить и новый комбайн. И точно, успел и технику под себя настроить, и показать высший пилотаж на уборке озимого ячменя. Говорит, за него все родные болели.

Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И.Кремко:

Радуются за меня, конечно. Жена: «Давай, давай, вперёд, старайся». Дети, конечно, тоже рады. Так звонят: «Ну что, папа, ты там не отстаёшь ни от кого?» Ромуальд Юровский, председатель Гродненской областной организации профсоюзов работников агропромышленного комплекса:

Мы будем подводить итоги и награждать лучших – тех, кто первые намолотили тысячу тонн, две, три и так далее. В общей сложности в Гродненской области будет награждено только нашим комитетом областным более 1500 человек.





Уборка зерновых стартовала с озимого ячменя – аграрии Гродненской области её уже завершают. И фиксируют рекорды – в одном из хозяйств урожайность больше 120 центнеров с гектара. Погода постаралась плюс строгое соблюдение технологий.

Галина Буро, корреспондент:

Аграрии говорят: в этом году урожайность озимого ячменя самая лучшая за последние 7 лет. И подкрепляют слова визуальной картинкой. Смотрите: если на поле много соломы, значит было и много зерна. Вон сколько рулонов. Но расслабляться некогда – рапс поспел. СПК Деньщикова одним из первых приступил к уборке чёрного золота полей.

Рапс – культура прихотливая. Ценит в аграриях пунктуальность. Вовремя посеять, обработать – залог успеха. Но главное, в срок и быстро убрать, чтобы семена не просыпались на землю.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Можно взять рапс проверить, как он готов-не готов, если поднести к уху, он должен как погремушка звенеть. И вот в таком состоянии погремушки он значит уже готов практически к уборке.

Уборку только начали, но урожайность уже не меньше 50 центнеров с гектара. Особенность этого года – равномерное созревание рапса, такого давно не было. Василий Гузеревич трудится на комбайне уже 25 лет, есть с чем сравнивать.

Василий Гузеревич, комбайнер СПК имени Деньщикова:

В этом году вообще очень урожайность хорошая рапса, плотность хорошая. Одно удовольствие! Буду до самой ночи жать.

В СПК Деньщикова рапса в этом году посеяли больше. Ведь сами его перерабатывают: жмых – это белковый корм для коров. А из чёрных семян выжимают в год около 800 тонн масла. Большую часть продают – и это ощутимый доход для хозяйства.

Геннадий Эйсмонт:

У нас есть собственная переработка. И в течение года она может переработать порядка 3 тысяч тонн рапса. Поэтому было принято решение увеличить площадь по сравнению с прошлым годом на 130 гектаров. А на соседнем поле уже золотится озимая пшеница – зреет и потрескивает под лучами солнца.

Это ранний сорт. Кстати, сроки созревания культур подгадывали ещё при посевной, с учётом рациональности: пока одно спеет, другое можно убирать. На хлебной ниве главный агроном уже видит: буквально два-три дня – и сюда можно выпускать комбайны. Колос пшеницы радует глаз.

Геннадий Эйсмонт:

Сформирован он полноценный. Как никогда в этом году на всех уступах сформировано полное количество зерна, чего никогда не было за последние годы – обычно оно сбрасывает. В этом году погодные условия, несмотря на то, что были холодные, пшеница практически ничего не сбросила. И мы надеемся на хороший результат.

Надеяться на хороший результат у белорусских аграриев есть все основания. И дело не только в погоде. Весенние работы не останавливались на минуту. А потому, как говорится, что посеешь. Да и сейчас главное – вовремя убрать урожай. Хлебную и не только тему затронули и во время недавнего общения Президента с гродненцами.