Новости экономики за 14.07.2020

Новости Беларуси. Какие условия, прописанные в кредитных договорах, вызвали недовольство Нацбанка и почему начало чартерных полетов в Тунис снова откладывается?

Рапсовое масло стало настоящим локомотивом экспортных биржевых торгов в первом полугодии. На его долю пришлось более 60 % общей суммы сделок. В сравнении с 2019 годом рост почти в три с половиной раза. Вся реализуемая продукция поставлена в страны Европы, где широко применяется от пищевой промышленности до производства биодизельного топлива.

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При этом специалисты ожидают, что в перспективе спрос на продукты переработки рапса продолжит расти. На это указывает, в том числе, и увеличение конкуренции среди иностранных покупателей.

ЕГИПЕТ ПЕРЕВЕДЁТ СВОЙ АВТОПАРК НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Власти Египта для улучшения экологии идут на радикальные меры. Принято решение не регистрировать новые автомобили, работающие только на бензине. Весь личный автопарк египтян, включая старые машины, а также такси и общественный транспорт должны быть переоборудованы для работы на газомоторном топливе.