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12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

14 июля 2020 16:29
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Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-1

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-3

Здесь нет специфического запаха. Тщательная уборка – раз в 45 минут. Микроклимат, специальная система орошения. За такой комфорт животные щедро благодарят удоями.  

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-6

Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:
Основная задача нашего центра – обеспечение молочной продуктивности дойного стада нашего хозяйства, так как 70 % роста молока зависит от качества кормов и кормления.   

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-9

Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.  

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-12

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии-14

Константин Почепко, заместитель гендиректора УП «Витебскоблгаз»:  
С чего мы начали – это порядок на земле, железные технологии и железная дисциплина. Хорошая заработная плата, жилье, социальный пакет. Нормированный рабочий день, наличие выходных.   

# Сельское хозяйство # Экономика # Елена Дретова # Константин Почепко # Фотофакт

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