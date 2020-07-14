12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.
Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.
Здесь нет специфического запаха. Тщательная уборка – раз в 45 минут. Микроклимат, специальная система орошения. За такой комфорт животные щедро благодарят удоями.
Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:
Основная задача нашего центра – обеспечение молочной продуктивности дойного стада нашего хозяйства, так как 70 % роста молока зависит от качества кормов и кормления.
Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.
Константин Почепко, заместитель гендиректора УП «Витебскоблгаз»:
С чего мы начали – это порядок на земле, железные технологии и железная дисциплина. Хорошая заработная плата, жилье, социальный пакет. Нормированный рабочий день, наличие выходных.