12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.

Здесь нет специфического запаха. Тщательная уборка – раз в 45 минут. Микроклимат, специальная система орошения. За такой комфорт животные щедро благодарят удоями.

Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:

Основная задача нашего центра – обеспечение молочной продуктивности дойного стада нашего хозяйства, так как 70 % роста молока зависит от качества кормов и кормления.

Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.