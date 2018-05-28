«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года

Новости Беларуси. Минск и Краснодар сегодня, 28 мая, подписали договор о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ касается торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областей.

Дмитрий Логвиненко, заместитель главы муниципального образования Краснодара (Россия):

Основные направления, которые сегодня развиты в городе Краснодаре с белорусской стороной, – безусловно, это продвижение белорусских товаров на рынок города Краснодара, открытие фирменных сетей магазинов (у нас уже не одна такая сеть). Мы, в свою очередь, надеемся на взаимное положение вещей. Работать нам есть над чем. Мы работаем уже в течение 10 лет последних.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нам интересен опыт города Краснодара и Краснодарского края в организации подготовки Олимпийских игр в преддверии подготовки к Европейским играм в городе Минске, к Чемпионату мира по хоккею.

Мы с удовольствием изучаем работу по созданию инфраструктуры социальных объектов, объектов спорта. Безусловно, нам интересно развитие торгово-экономических связей.

Особым спросом в Краснодаре пользуются белорусская косметика, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Наших магазинов в городе открыто уже больше тридцати. Безусловно, это продвижение белорусских товаров.