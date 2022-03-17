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«Работаем над линией здорового питания». Как Борисовский комбинат хлебопродуктов справляется с санкциями?

17 марта 2022 16:41
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Новости Беларуси. Спрос населения на продовольственные товары способны удовлетворить отечественные производители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дефицита продуктов не будет. Александр Турчин посетил Борисовский комбинат хлебопродуктов.

Турчин: «Все, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объемах». Читайте здесь.

«Работаем над линией здорового питания». Как Борисовский комбинат хлебопродуктов справляется с санкциями?-1

Предприятие производит 70 % макарон от имеющихся на белорусском рынке. При этом мощности при необходимости будут наращивать. Для удовлетворения покупательского спроса разработан широкий ассортимент продукции. Большой выбор муки и круп. На 100 % предприятия области по итогам 2022 года закрыли потребность населения в яйцах и сливочном масле. Объемы в центральном регионе снижать не планируют, основной акцент – на высокое качество и разнообразие продукции.

«Работаем над линией здорового питания». Как Борисовский комбинат хлебопродуктов справляется с санкциями?-4

Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:
Из 200 тонн пшеничного зерна мы производим более 150 тонн муки пшеничной, более 2,5 тысячи тонн макаронных изделий в месяц. Планируем выходить на 3 тысячи тонн макаронных изделий. И здесь уже по желанию потребителя мы будем подстраиваться.

«Работаем над линией здорового питания». Как Борисовский комбинат хлебопродуктов справляется с санкциями?-7

Татьяна Вербицкая, заместитель директора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Работаем над линией здорового питания. В последнее время мы выпускаем муку ржаную цельнозерновую, муку пшеничную цельнозерновую, в которых соединены все полезные микроэлементы, макроэлементы, также витамины.

«Работаем над линией здорового питания». Как Борисовский комбинат хлебопродуктов справляется с санкциями?-10

Здесь ежегодно производят около 27 тысяч тонн макаронных изделий в широком ассортименте. Мощности цеха загружены на 100 %. Производительность существующих линий будет увеличена.

# Продукты питания # Экономика # Владимир Миранович # Татьяна Вербицкая # Фотофакт

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