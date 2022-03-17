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Когда банки начнут предлагать вклады в китайской валюте? Мнение экспертов

17 марта 2022 15:02
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Новости Беларуси. Белорусская валютно-фондовая биржа начнет проводить торги китайским юанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск биржевых торгов китайским юанем – важнейший шаг в создании необходимых условий для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая.

Когда банки начнут предлагать вклады в китайской валюте? Мнение экспертов-1

Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Стоит отметить, что курсы валют на бирже – это безналичные курсы, в обменниках же для наличных. В этом принципиальная разница. Эксперты прогнозируют, что после ограничения обращения доллара и евро многие банки начнут предлагать счета и вклады в китайской валюте, будут появляться карточки со счетом в юанях и мультивалютные карты рубль-юань. Этот тренд уже виден в России, где банки открывают вклады в юанях и фиксируют возросший интерес к картам UnionPay.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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