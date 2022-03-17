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Турчин: «Всё, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объёмах»

17 марта 2022 16:44
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Новости Беларуси. Спрос населения на продовольственные товары способны удовлетворить отечественные производители. Дефицита продуктов не будет. Александр Турчин посетил Борисовский комбинат хлебопродуктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Турчин: «Всё, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объёмах»-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Все, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объемах. И вот сегодня посещение Борисовского комбината хлебопродуктов – яркий тому пример. Сегодня и из пшеницы белорусского производства, и из пшеницы твердых сортов, которую мы покупаем у Российской Федерации, производятся отличные изделия, которые не уступают, на мой взгляд, импортным аналогам.

# Продукты питания # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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