Турчин: «Всё, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объёмах»

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Все, что необходимо с точки зрения продовольствия, в нашей стране производится в необходимых объемах. И вот сегодня посещение Борисовского комбината хлебопродуктов – яркий тому пример. Сегодня и из пшеницы белорусского производства, и из пшеницы твердых сортов, которую мы покупаем у Российской Федерации, производятся отличные изделия, которые не уступают, на мой взгляд, импортным аналогам.