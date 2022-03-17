Новости экономики за 17.03.2022

Почему министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало бизнес-сообщество к социальной ответственности? Какие финансовые технологии будет развивать новый резидент «Великого камня» и почему так часто в последние дни из уст экспертов звучит название китайской валюты юань? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЮ, ПЛАНИРУЯ СДЕЛАТЬ ЮАНЬ РЕЗЕРВНОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ Китай запустил процесс дедолларизации, то есть отказа от использования доллара США. Страны азиатского региона заключают двусторонние соглашения только в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия и Филиппины. К слову, в многомиллиардном контракте Китая с Россией сроком на 30 лет на поставки газа не упоминается доллар. В сентябре 2021 года российская нефтяная компания «Газпром нефть» объявила, что взаиморасчеты за некоторые услуги между двумя странами из долларов будут переведены в рубли или юани.

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА РОСТОМ ЦЕН Министерство антимонопольного регулирования усилит контроль за ценообразованием. К списку товаров первой необходимости добавят непродовольственные и длительного хранения. Профильное ведомство призвало бизнес-круги к социальной ответственности, то есть не перекладывать риски на конечного покупателя, не допускать необоснованного повышения оптовых и розничных торговых надбавок. По данным МАРТ, сейчас на формирование стоимости товаров существенное влияние оказывают курс белорусского рубля, подорожание импорта (за счет роста контрактных цен), а также изменение условий поставки и логистики.