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Новости экономики за 17.03.2022

17 марта 2022 15:00
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Почему министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало бизнес-сообщество к социальной ответственности? Какие финансовые технологии будет развивать новый резидент «Великого камня» и почему так часто в последние дни из уст экспертов звучит название китайской валюты юань?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 17.03.2022-1

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЮ, ПЛАНИРУЯ СДЕЛАТЬ ЮАНЬ РЕЗЕРВНОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ

Китай запустил процесс дедолларизации, то есть отказа от использования доллара США. Страны азиатского региона заключают двусторонние соглашения только в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия и Филиппины. К слову, в многомиллиардном контракте Китая с Россией сроком на 30 лет на поставки газа не упоминается доллар. В сентябре 2021 года российская нефтяная компания «Газпром нефть» объявила, что взаиморасчеты за некоторые услуги между двумя странами из долларов будут переведены в рубли или юани.

Новости экономики за 17.03.2022-4

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА РОСТОМ ЦЕН

Министерство антимонопольного регулирования усилит контроль за ценообразованием. К списку товаров первой необходимости добавят непродовольственные и длительного хранения. Профильное ведомство призвало бизнес-круги к социальной ответственности, то есть не перекладывать риски на конечного покупателя, не допускать необоснованного повышения оптовых и розничных торговых надбавок. По данным МАРТ, сейчас на формирование стоимости товаров существенное влияние оказывают курс белорусского рубля, подорожание импорта (за счет роста контрактных цен), а также изменение условий поставки и логистики.

Новости экономики за 17.03.2022-7

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

Национальное агентство инвестиций и приватизации открыло оперативный контактный центр для бизнеса, работающего в Беларуси. Главная задача – помочь предпринимателям сориентироваться в сложной экономической ситуации, донести их проблемы до государства и подсказать новые возможности для развития. Такой канал обратной связи государства с деловым сообществом. Информация о всех проблемах будет передаваться в операционно-ситуационный штаб. Туда же будут направляться предложения требующие решения на правительственном уровне.

Когда банки начнут предлагать вклады в китайской валюте? Мнение экспертов читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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