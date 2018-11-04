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Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово

04 ноября 2018 11:38
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают принимать подарки к 7 ноября. Традиционно, к этой дате в разных регионах страны открываются долгожданные и социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, оздоровительные комплексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово-1

Масштабное благоустройство в эти дни завершается в городском посёлке Болбасово. Здесь уже распахнул двери обновлённый дом культуры, отремонтирован детский сад, школа, больница.

Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

4 ноября с проделанной работой знакомится глава государства. Известно, что Болбасово определён спутником Орши. Регион сейчас переживает масштабную перезагрузку.

Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово-4

Внимание Президента к вопросам развития Оршанского района – пристальное. Однако в общении с жителями Болбасово Александр Лукашенко обратил внимание и на роль граждан в поддержании порядка и развитии населённых пунктов и призвал участвовать в этом всех. Президент отметил, что в посёлке еще недостаточно парковых зон, и в целом необходимы более комфортные условия для жизни.

Новые рабочие места и достойная зарплата. Как идёт масштабная реконструкция в Болбасово?

Болбасово или Копысь – это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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