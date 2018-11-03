Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки

Новости Беларуси. Передовой уровень энергоэффективности. Светлогорские химики установили устройство, позволяющее использовать теплоту технологических операций для теплоснабжения предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За привлечение в страну инновационной установки компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности».

«СветлогорскХимволокно» в своей отрасли одно из самых передовых производств Европы. Не случайно первый в стране абсорбционный тепловой насос появился именно здесь.

Игорь Кочемазов, начальник отдела ОАО «СветлогорскХимволокно»:

По первому году получили эффект порядка 700 тонн условного топлива, экономический эффект – порядка 60 тысяч долларов в год. Срок окупаемости данной установки – порядка 3,5 лет. Новая установка дает треть необходимого производству тепла. Причем эта энергия фактически бесплатная – побочный продукт при получении сжатого воздуха. Раньше килокалории в прямом смысле слова выбрасывали на улицу.



Александр Добриян, СТВ:

Абсорбционные тепловые насосы – это еще и наш вклад в борьбу с глобальным потеплением климата. Использовать их можно везде, где есть вот такие сооружения.

Фактически градирни – эта технология ХХ века, используется для утилизации тепла. Проще говоря, горячая вода просто остывает, отдавая тепло окружающему воздуху. С технологией, в отличие от аналогов, безвредной для озонового слоя Земли белорусов познакомила компания «Сервис тепло и хладооборудования», за что и была удостоена звания «Лидер энергоэффективности Беларуси-2018».

Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:

Тепловые насосы BROAD позволяют потребителям, промышленным предприятиям сэкономить до 40 % своих расходов на нужды теплоснабжения.

Сергей Мальков, директор ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»:

Наша компания является в первую очередь сервисной компанией, которая оценивает возможность применения данного оборудования на белорусских предприятиях, подбирает оборудование с производителем, затем организовывает его внедрение на само предприятие.