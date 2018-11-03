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Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки

03 ноября 2018 15:48
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Новости Беларуси. Передовой уровень энергоэффективности. Светлогорские химики установили устройство, позволяющее использовать теплоту технологических операций для теплоснабжения предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-1

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-3

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-5

За привлечение в страну инновационной установки компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности».

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-8

«СветлогорскХимволокно» в своей отрасли одно из самых передовых производств Европы. Не случайно первый в стране абсорбционный тепловой насос появился именно здесь.

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-11

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-13

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-15

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-17

Игорь Кочемазов, начальник отдела ОАО «СветлогорскХимволокно»:
По первому году получили эффект порядка 700 тонн условного топлива, экономический эффект – порядка 60 тысяч долларов в год. Срок окупаемости данной установки – порядка 3,5 лет.

Новая установка дает треть необходимого производству тепла. Причем эта энергия фактически бесплатная – побочный продукт при получении сжатого воздуха. Раньше килокалории в прямом смысле слова выбрасывали на улицу. 

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-20

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-22


Александр Добриян, СТВ:
Абсорбционные тепловые насосы – это еще и наш вклад в борьбу с глобальным потеплением климата. Использовать их можно везде, где есть вот такие сооружения.

Фактически градирни – эта технология ХХ века, используется для утилизации тепла. Проще говоря, горячая вода просто остывает, отдавая тепло окружающему воздуху.

С технологией, в отличие от аналогов, безвредной для озонового слоя Земли белорусов познакомила компания «Сервис тепло и хладооборудования», за что и была удостоена звания «Лидер энергоэффективности Беларуси-2018».

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-25

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-27

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-29

Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:
Тепловые насосы BROAD позволяют потребителям, промышленным предприятиям сэкономить до 40 % своих расходов на нужды теплоснабжения.

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-32

Сергей Мальков, директор ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»:
Наша компания является в первую очередь сервисной компанией, которая оценивает возможность применения данного оборудования на белорусских предприятиях, подбирает оборудование с производителем, затем организовывает его внедрение на само предприятие.

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-35

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-37

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-39

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-41

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-43

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки-45

По словам специалистов, у этих экономичных машин в Беларуси большие перспективы. Технология может быть полезна не только на производствах, но и в коммунальном хозяйстве, вплоть до обеспечения теплом крупных жилых массивов.

# Реклама # Экономика # Сергей Мальков # Александр Патутин # Александр Добриян # Фотофакт

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