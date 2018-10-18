Новые рабочие места и достойная зарплата. Как идёт масштабная реконструкция в Болбасово?

Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сроки обозначены чёткие: к 7 ноября. Стать примером для других областей должен весь Оршанский район.

В полет самолет отправлялся только после осмотра молодого лейтенанта Морозова. Из Тверской области России судьба забросила его в небольшой военный городок Болбасово. Авиационную часть позже расформировали, а Александр так и остался в поселке. И с того времени здесь почти ничего не изменилось. Преобразования начались только пару месяцев назад.

От бурного военного прошлого остались не только воспоминания. Удалось сохранить авиаремонтный завод. Правда, людей здесь стало в два раза меньше: около 700 человек. Начались проблемы с заказами.

Сегодня здесь ждут решения вопроса о новом собственнике. Предыдущие – не выполнили свои обязательства. Еще в июле Президент потребовал вернуть завод государству.

Александр Сошников, начальник цеха Оршанского авиаремонтного завода:

В советские времена в месяц выпускалось 5-6 самолетов типа Ту-16. В 2016 году за год было выпущено 13 вертолетов типа Ми-8.

Илья Миронович, заместитель начальника цеха Оршанского авиаремонтного завода:

Я пришел 4 года назад по распределению сюда. Продолжаю работать, потому что техника интересная, работа необычная.

С 5- на 8-часовой рабочий день вернулись всего два месяца назад. Начали поступать новые заказы. И на авиаремонтном вновь заговорили о перспективах.

Анастасия Бут, СТВ:

Аэродрому «Орша» не так давно присвоили статус международного. Сейчас ведется ремонт взлетно-посадочной полосы. Ее длина 3 тысячи и 1 метр. Глубина бетонного покрытия – до 70 сантиметров. Этого достаточно, чтобы принимать самолеты любого типа: от кукурузника до боинга.

Взлетная полоса, железная и автомобильная дороги. Теперь это три подъездных пути к логистическому центру, его строят неподалеку. Для людей – это новые рабочие места и хорошая зарплата. К тому же, достойными станут и условия для жизни. В реконструкцию Болбасово вложили 7,5 миллиона рублей. На 70 % работы уже выполнены.

Михаил Луценко, житель Болбасово:

Сейчас у нас подъем, всего благосостояния и красоты вокруг. Как сделают, все будет хорошо у нас.