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Рабочая поездка Кобякова в Ганцевичский район: премьер изучил проблемы малого и среднего бизнеса

16 марта 2018 17:18
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Новости Беларуси. Проблемы малого и среднего бизнеса изучали 16 марта в Брестской области с участием премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка Кобякова в Ганцевичский район: премьер изучил проблемы малого и среднего бизнеса-1

В ходе рабочей поездки чиновника в Ганцевичский район поднимался широкий спектр вопросов деловой активности. Новые предприятия и проекты помогают экономике отстающих регионов создавать рабочие места. Например, сегодня обсуждалась возможность выращивания голубики в промышленных масштабах. Подробно чиновники изучали и будущее нескольких крупных предприятий района.

Рабочая поездка Кобякова в Ганцевичский район: премьер изучил проблемы малого и среднего бизнеса-4

Александр Турчин, руководитель аппарата Совета Министров Беларуси, председатель Совета по развитию предпринимательства:
Должны существовать постоянные диалоговые площадки, чтобы представители и власти, и бизнеса могли обсуждать насущные вопросы. Это и проблемные вопросы. Это и вопросы развития бизнеса. Потому что практика работы Республиканского Совета показывает, что очень много обращений идет с регионов.

Рабочая поездка Кобякова в Ганцевичский район: премьер изучил проблемы малого и среднего бизнеса-7

В районе, где много лесов, традиционно активны бизнесмены в сфере деревообработки. Так, отдельные частные предприятия со временем расширяются, создают новые рабочие места и продают не только дерево, но и готовую продукцию. Например, дома из бруса успешно экспортируются.

Рабочая поездка Кобякова в Ганцевичский район: премьер изучил проблемы малого и среднего бизнеса-10

Олег Захарченя, директор частного деревообрабатывающего предприятия: 
Пять лет назад мы начинали всего лишь из пяти человек. Была такая первичная переработка. Сегодня у нас законченный цикл. За пять лет мы стабильно, динамично развиваемся. У нас есть цель, есть направление – развитие не только нашего предприятия, инфраструктуры нашего поселка.

В завершение рабочей поездки премьер-министр Андрей Кобяков ознакомился с развитием системы здравоохранения в области – посетил центральную районную больницу.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков # Александр Турчин # Олег Захарченя

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