Александр Лукашенко: «Кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально»

Новости Беларуси. После посещения части 54-48 глава государства пообщался с прессой. Журналисты поинтересовались ожиданиями Президента от предстоящей посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После посещения части 54-48 глава государства пообщался с прессой. Журналисты поинтересовались ожиданиями Президента от предстоящей посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране традиционно уделяется огромное внимание продовольственной безопасности. Эта тема на постоянном контроле главы государства. Ведь как гласит народная мудрость, что посеешь, то и пожнешь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Организованность и дисциплина. Все остальные вопросы решены. Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать. Посевная – это уже не та кампания, которая вызывает какие-то сомнения или создает напряженность, как это когда-то было. Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально. Нужны дисциплина и организованность. Знаете поговорку «день год кормит»? Если посеять все в оптимальные сроки, будем что-то убирать осенью. Опоздаем, не сделаем вовремя – не будет хлеба и других продуктов. Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем.
Александр Лукашенко также признался журналистам, что внимательно следит за выступлением нашей команды на Паралимпийских играх и с нетерпением ждет их возвращения, чтобы поздравить атлетов с блистательными стартами.
«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса». Александр Лукашенко – о белорусских паралимпийцах