Александр Лукашенко: «Кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организованность и дисциплина. Все остальные вопросы решены. Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать. Посевная – это уже не та кампания, которая вызывает какие-то сомнения или создает напряженность, как это когда-то было. Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально. Нужны дисциплина и организованность. Знаете поговорку «день год кормит»? Если посеять все в оптимальные сроки, будем что-то убирать осенью. Опоздаем, не сделаем вовремя – не будет хлеба и других продуктов. Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем.



