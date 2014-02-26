Пётр Прокопович считает необходимым «разрешить кредитование в иностранной валюте без всяких ограничений» малому и среднему бизнесу

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси может дать новый импульс развитию малого и среднего бизнеса. В частности, разрешить кредитование в иностранной валюте и уменьшить процентные ставки на кредиты в белорусских рублях. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Прокопович во время посещения частных предприятий Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы очень надеемся, что в ближайшее время правление Национального банка примет специальное решение по основным направлениям, именно по вопросам содействия развитию малого и среднего бизнеса. В первую очередь, то что можно сейчас и нужно сделать, это разрешить кредитование в иностранной валюте. Без всяких ограничений для малого и среднего бизнеса. И, во-вторых, принять ряд мер, чтобы уменьшить процентные ставки и в белорусских рублях для малого и среднего бизнеса.

Сегодня малый и средний бизнес занимает 24% от ВВП. А уже в следующем году доля бизнеса должна составлять не менее 30%. Чтобы расширить возможности предпринимателей и помочь им, а, соответственно, и экономике страны, динамично развиваться, возникающие проблемы нужно решать.

Сейчас особенно интересуют предпринимателей вопросы уменьшения процентных ставок по кредитам, аренды помещений для расширения производства. Также бизнесмены выступают за упрощение системы документооборота. Это основные «болевые точки», о которых говорили представители бизнес-кругов.

Сергей Степанов, директор частного предприятия:

Я думаю, что одна проблема, такая самая серьезная, она касается всех - это финансовая проблема. Вопрос финансирования работ, вопрос банковских процентов. Это очень серьезно тормозит развитие бизнеса.

Владимир Карягин, председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»:

Безусловно, каждый год принимаются десятки нормативных актов, которые совершенствуют возможность деятельности предпринимателей. Мы не удовлетворены, в общем-то, темпами принятия таких нормативных актов. И на уровне страны, и на уровне Таможенного союза. Проблем много, но мы ведем диалог с Правительством.