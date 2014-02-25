Делегация Казахстана посетила белорусские молочно-товарные фермы

Новости Беларуси. Создание белорусско-казахского технопарка обсуждали 25 февраля на встрече в Правительстве. Совместный проект позволит существенно увеличить товарооборот между государствами, но пока его готовность лишь 35%. Между тем, первая очередь должна быть сдана уже в сентябре этого года. Под строительство в Казахстане выделена земля. Производство коммунальной и сельхозтехники, в том числе машин с навесным оборудованием, одно из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

В эти дни с визитом в Беларуси находится делегация Акмолинской области Казахстана. Среди совместных интересов также инвестиционный проекты в переработке мясопродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косман Айтмухаметов, аким Акмолинской области Республики Казахстан:

Мы хотим перенять тот опыт, который сегодня в Республике Беларусь есть. Мы объехали прекрасные молочно-товарные фермы, посмотрели, как роботы работают, посмотрели, как с кормами ваши работают сельхозтоваропроизводители. Мы тоже в этом направлении много достигли, но чтобы как в Беларуси, нам надо еще немножко усилий приложить, чтобы догнать вас.