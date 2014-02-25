В Совете министров подвели итоги года бережливости. Михаил Мясникович остался недоволен

Новости Беларуси. Год бережливости прошел успешно, но многое еще предстоит сделать. Снижение энергоемкости ВВП за год более 10%, в то время как ожидали всего 7%. Сэкономить удалось более полутора миллионов тонн условного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 февраля в Совете министров подвели итоги года бережливости и определили задачи на будущее. Отдельно вынесли на обсуждение использование вторсырья. Многие области и ведомости не выполнили задачи по сборке стекла, макулатуры и других отходов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас промышленность настроена на то, что вторичные материальные ресурсы будут поступать в оборот. В результате, по импорту мы закупили почти 65 тысяч тонн макулатуры. Вот если это все перевести и рублем наказать. Я буду предлагать такие вот меры ответственности тем, кто не выполнил эти задания и таким образом повлиял отрицательно на торговое сальдо. Другого ничего не остается.