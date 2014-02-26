Делегацию из Москвы принимают в мэрии Минска

Новости Беларуси. Минск и Москва намерены увеличить товарооборот. Долгосрочные перспективы определили на встрече в минской мэрии, там принимают делегацию из российской столицы. План реализации совместны договоренностей сформируют в ближайшее время.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Республика Беларусь и город Москва по прошлому году получили прирост товарооборота. И он составил более 7%. Это поставки машиностроительной продукции. Мы отмечаем увеличение поставок пищевых продуктов. Это результат достигнутых договоренностей между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь. Увеличены поставки молочных, мясных, хлебобулочных изделий. Это тоже по прошлому году где-то порядка 20%. оказало положительное влияние в целом на рост товарооборота.

На встрече также говорили о гуманитарно-культурном сотрудничестве минчан и москвичей. К 70-летию освобождения Беларуси в создадут минский дворик в Москве и московский дворик в Минске и. Это место станет еще одной площадкой, где творческие коллективы двух столиц смогут порадовать горожан и обменяются опытом.

Сергей Черемин, министр Правительства Москвы:

У нас происходят обмены творческими коллективами и активную роль в этом процессе принимает наш Дом Москвы в Минске. С учетом того, что в этом году мы будем отмечать 70-летие освобождения Минска и Беларуси от фашистских захватчиков, у нас предусматривается проведение ряда мероприятий, посвященных этой памятной дате. В том числе и с участием московских ветеранов.