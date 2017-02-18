Проверки и ответственность: Александр Лукашенко озвучил требования по вопросам контроля бизнеса

К мнениям сторонних наблюдателей можно прислушиваться, иногда это даже приятно, или попросту их игнорировать. Все-таки свою голову надо иметь, особенно в экономике, где интерес и выгода управляют советчиками и консультантами.

Что же подсказывает сегодня собственный белорусский опыт? Следящих и проверяющих ведомств много. Работают они активно, но экономический эффект от тотального контроля сомнителен. И это уже звучит из уст Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, нам хватит увлекаться тотальным контролем.

Фраза белорусского лидера как иерихонская труба для стены, в которую упиралось развитие предпринимательской инициативы. На совещании у Президента мозолистая проблема белорусских производственников и бизнесменов – количество и суть проверок.

Александр Лукашенко:

Основной акцент – на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Это должно быть основой вашей работы. Перед открытием предприятия (или действующее предприятие): определили, если надо – проверили, установили, уточнили, рассказали. На основании уже новых нормативов, которые будут введены. И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками.

В стране ежеминутно проводят по одной проверке. А на больших предприятиях делегации проверяющих порой принимают по 50 раз за год. Такое внимание даже акул бизнеса может затянуть в трясину предписаний. А рыбки поменьше вообще утонуть под грузом штрафов.

Александр Францов, директор мебельного производства:

Ко мне приехал целый микроавтобус с проверкой. Мне, конечно, выписали штрафы. Санэпидемстанция требовала, чтобы у меня была горячая вода на производстве. Для этой цели я приобрел титан, поставил. А Энергонадзор – сразу 82 млн деноминированных рублей.

Ситуация с бизнесменом как в зеркале отражает хронические болячки: бесконечные проверки и произвол контролеров. Остановить этот молох должен своеобразный бизнес-спецназ. В составе рабочей группы при Президенте самые успешные люди дела. Задача – обнажить и ликвидировать все самые уязвимые точки в аудите государственного масштаба.

Александр Лукашенко:

Показать работу хотите или, может, наехать на кого-то? Этого быть нет должно. Все внеплановые проверки должны перестать быть лазейкой для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров. Тогда они лишний раз подумают, стоит ли идти мешать нормальной работе предприятия.

Что касается плановых проверок, они также подлежат сокращению.

Это поручение Александра Лукашенко Михаил Шурим называет Соломоновым решение. Для Михаила Абрамовича стать отечественным Абрамовичем помешали контролеры, их санкции превратили его в бедного еврея. У Шурима изъяли 700 племенных коров и обетованные им арендованные земли.

Михаил Шурим, вице-президент Белорусского союза предпринимателей:

У нас нет частной собственности. Она, в принципе, и не нужна. Но забирать землю без нарушения законодательства нельзя решением местного органа власти. Ни один инвестор не будет нам ничего делать в сельском хозяйстве, если ему сегодня дали, а завтра забрали землю.

Известный даже за пределами страны предприниматель в Беларуси хотел стать пионером израильских агротехнологий. И сейчас у него много идей и состоятельных знакомых по всему миру – потенциальных спонсоров.

Михаил Шурим, вице-президент Белорусского союза предпринимателей:

Один израильский миллиардер приезжает к нам сюда. Он собирается у нас делать важные проекты. Он придет в посольство Израиля, придет в синагогу и ему обязательно скажут, что у Шурима забрали коров. И даже если я промолчу, не скажу ничего, все равно тыкнут в нос: «Зачем ты зовешь меня сюда, если у тебя самого забрали?»

Тотальные проверки на фоне общего потепления бизнес-климата – что внезапные заморозки летом: вредят будущему урожаю инвестиций. О масштабах потерь потенциальных вложений судить сложно. Но ясно одно: чужие спонсоры не придут, пока санкциями нещадно будут бить своих. Штрафами по стеклу и работникам общепита.

Светлана Субботина, заместитель генерального директора торгового предприятия:

Санстанция, когда последний раз проверяла, дала нам штраф, что находится пыль с обратной стороны окон.

Контролеры уже съели не одно частное кафе. Они разоряются от количества выписанных штрафов. Даже в самые солидные заведения в центре столицы проверяющие наведывают с завидным постоянством как постоянные клиенты.

Светлана Субботина, заместитель генерального директора торгового предприятия:

Если приходит проверяющий орган, если он должен составить акт или справку, если он составляет справку, значит он плохо поработал. Получается так. Наверное, в наше время не может быть таких объектов, где нет нарушений.

На кухнях общепита кухню проверок санстанции хорошо изучили. Пришли, нашли хотя бы что-то, оштрафовали. Если что, даже крючки подсчитают.

Работник ресторана:

На каждого человека должно быть не менее двух крючков.

Такие требования по количеству крючков зацепили даже Президента.

Александр Лукашенко:

Санитарные нормы призваны охранять здоровье людей и предотвращать возникновение инфекционных заболеваний. Какое отношение к этому имеет норма об определенном количестве крючков в гардеробной? Оказывается, яйца, мясо, молоко нельзя хранить в одном холодильнике. Не знаю. Наверное, все богатые и не только (за этим столом понятно – по пять холодильников у вас дома), но в подавляющем большинстве людей холодильник одни. В крайнем случае холодильник и морозильник рядом. И ничего, никто не отравился.

В отношении некоторых норм вообще не ясна логика. Взять, к примеру, требования к высоте помещений объектов питания. От пола до потолка она должна быть не менее 3 метров. Почему не 2,80, не 3,5 м? Мы стремимся показать свою открытость. Указ об отмене виз подписан для привлечения зарубежных гостей. И все это упирается в трехметровые потолки.

Драники – это национальный бренд и одно из любимых блюд нашего Президента. Заказать их можно здесь, в кафе Дворца Независимости. Правда, их здесь только греют. А вот пекут, согласно санитарным нормам, в специальном помещении. Поэтому общепиту легче национальное блюдо готовить из заморских полуфабрикатов. И в Беларуси десятки таких ярких примеров, которые отбивают у бизнесменов аппетит к созданию своего дела.

Чтобы кафе открыть, надо полгода. Строительство регламентируют 350 кодексов, а введение бизнеса – почти тысячу административных процедур. Новые нормы появляются чуть ли не ежедневно.

Лилия Коваль, вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

За 2016 год каждый рабочий день принималось по 18 нормативных актов. Извините, их прочитать невозможно, не говоря уже о том, чтобы не совершить ошибку.

Всю эту нормативную базу сократить до минимума. Любой закон обсуждать общенародно, если что, Президент его будет лично утверждать.

И еще один посыл: за злоупотребление мандатом контролера – личная ответственность чиновника. Не уверен – не штрафуй.

Александр Лукашенко:

Необходимо пересмотреть подходы к назначению проверок. Только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80%. В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений.

В МЧС Президента услышали первыми. Здесь в пожарном виде исполнили поручение главы государства минимизировать проверки. А в МАРТе (антимонопольном министерстве) уже к марту предлагают поставить точку в регламенте проверок точек общепита.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли:

Чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать на благо потребителя.

Требование Президента: минимум проверок, максимум ответственности. К разумным предложениям бизнеса прислушаться, авторов смелых предложений не трогать.

Уже в первом квартале законодательное поле контрольной деятельности основательно перепахать и засеять малым количеством требований. Все для того, чтобы активность и настроение белорусского бизнес-сообщества заметно поднялись.