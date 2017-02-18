В Беларусь поставят 600 тысяч баррелей иранской нефти уже в феврале

Новости Беларуси. В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти.

Такая информация появилась на сайте Национальной иранской нефтяной компании.

Она заключила контракт с польской Beloil Polska – дочерним предприятием «Белоруснефть».

Сырье будет отгружено уже в феврале.

Сейчас прорабатывается логистика поставки. Это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в 2016 году международных санкций против Тегерана. В Иране сконцентрировано порядка 10% разведанных в мире запасов нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.