Новости экономики за 17.02.2017

Новости Беларуси. В Беларуси станут дешевле детские подгузники, канцелярские товары и рыба.

Этим товарам вернули льготный НДС – 10% вместо 20%.

1 января из-за перехода на единую товарную номенклатуру ЕАЭС эти позиции подорожали. Когда изменения почувствуют покупатели – узнаем в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЛЬГОТНЫЙ НДС

Указ уже вступил в силу и опубликован на страницах национального правового портала. Подорожание импортных подгузников, пеленок, канцелярии и рыбы произошло с 1 января.

В ЕАЭС перешли на единую номенклатуру, эти позиции выпали из льготного списка, и продавцы были вынуждены повышать цены.

Сейчас у них есть все основания снизить стоимость на 10%.

БИЗНЕС И РАБОЧИЕ МЕСТА

Для поддержки малого бизнеса будет создан гарантийный фонд. Его средства направят на развитие окупаемых проектов. Это только один пункт мер государства по поддержке деловой активности. В качестве стимула к созданию новых предприятий

планируется освободить предпринимателей от НДС на ввоз технологичного оборудования.

Кроме того, в каждом городе с населением более 6000 человек должны появиться индустриальные площадки. Таким образом, планируется создать не менее 70 тысяч новых рабочих мест.

БЕЛОВЕЖСКИЕ СЫРЫ

«Беловежские сыры» завоевали высокие награды на крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме «Продэкспо-2017». Натуральная экологически чистая продукция и высочайшее качество позволили белорусскому сыру стать лауреатом международного профессионального конкурса «Лучший продукт 2017» и получить золотые медали за сыры «Белая фета», детский сыр «Чизогрызик» и «Голден Чиз». А также бронзовые медали за «Беловежский трюфель».

Достойной наградой для «Беловежских сыров» стал кубок как лучшему предприятию 2017 года.

Галина Ковалевич, начальник лаборатории СОАО «Беловежские сыры»:

Хотим, чтобы покупателей становилось все больше не только у нас в республике, но и на территории Российской Федерации. Мы продаем свою продукцию в Туркменистан, Азербайджан. Хотим, чтобы там тоже в каждой семье попробовали наш сыр.

БОЛЬШЕ ТЕРМИНАЛОВ

В Беларуси на треть увеличилось количество платежных терминалов, а клиенты все чаще рассчитываются пластиковой картой.

Нацбанк сообщает: сегодня в обороте почти 12 миллионов карт.

Это значит, что каждый хоть раз, но сталкивался с безналичным расчетом. Их доля увеличилась на 3% в общем объеме операций.

ЭЛЕКТОРБУСЫ КИТАЮ

Белорусские электробусы могут появиться в Китае. Правительственная делегация из провинции Сычуань посетила производство и протестировала транспортную новинку.

Сегодня эта техника отвечает международным экостандартам, что особенно актуально для Поднебесной из-за проблем со смогом.

По приезду в Китай бизнесмены и правительство Сычуаня обсудят возможности создания совместного производства. Подобный опыт уже есть: в провинции Хэйлунцзян уже несколько лет собирают сельхозтехнику. Кроме того, делегация Сычуань заинтересована в размещении своих производств в индустриальном парке «Великий камень».

Курсы валют на 18 февраля. Российский рубль демонстрирует плавное снижение, в то время как валюты Европы и Америки постепенно укрепляются.